Por Redação O Sul | 22 de julho de 2020

Foto: Divulgação / Inter

Com o retorno do Campeonato Gaúcho após quatro meses de paralisação, nesta terça-feira (21), o Inter divulgou a lista atualizada de inscritos na competição.

Dos inscritos no início do ano, saíram o zagueiro Carlos Eduardo, o lateral-esquerdo Natanael, e os atacantes Guilherme Pato e Gustavo. Já as novidades no plantel colorado para disputar o restante do Gauchão são: o volante Matheus Jussa, o lateral-esquerdo Leonardo Borges, o volante Rodrigo Dourado e o atacante João Peglow.

O Inter enfrenta o Grêmio nesta quarta-feira, às 21h30, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, pela 4ª rodada da Taça Francisco Novelletto.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

