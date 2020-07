Esporte Presidentes do Inter e do Grêmio participam do Pampa Debates e de entrevista ao vivo na Rádio Grenal

Por Redação O Sul | 21 de julho de 2020

O ex-jogador Hugo de Léon, o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Junior, o apresentador Paulo Sérgio Pinto, o presidente do Internacional, Marcelo Medeiros, e o ex-jogador Tinga no Pampa Debates. Foto: Reprodução O ex-jogador Hugo de Léon, o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior, o apresentador Paulo Sérgio Pinto, o presidente do Internacional, Marcelo Medeiros, e o ex-jogador Tinga no Pampa Debates. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Os presidentes da dupla Grenal participam, nesta terça-feira (21), véspera do clássico, do programa Pampa Debates, na TV Pampa, apresentado por Paulo Sérgio Pinto, e, logo após, estarão ao vivo na Rádio Grenal, também da rede. Em debate, o Grenal 425, que acontece no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, nesta quarta-feira (22), às 21h30min. A partida é válida pela 4ª rodada do segundo turno do Campeonato Gaúcho 2020.

Do Pampa Debates participam o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior, e o presidente do Internacional, Marcelo Medeiros, além dos ex-jogadores Hugo de León e Tinga.

Depois do programa na TV os presidentes da dupla entram ao vivo na Rádio Grenal 95,9 FM, que está com uma programação especial para o clássico.

A cobertura especial da Rádio Grenal começa na quarta-feira partir das 6h; Jornada Esportiva às 17h.

