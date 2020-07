Esporte Rodada dos clássicos: partidas da retomada do Gauchão terão bolas personalizadas

A bola que será usada no Grenal 425. (Foto: Divulgação/FGF)

O reinício do campeonato gaúcho acontece nesta quarta-feira (22). E a retomada terá nada menos que Inter x Grêmio, Juventude x Caxias, Novo Hamburgo x Aimoré. Pelotas x Brasil também seria nesta quarta, mas foi adiado. Ypiranga x Esportivo e São Luiz x São José complementam a lista.

Para valorizar a “rodada dos clássicos”, a FGF (Federação Gaúcha de Futebol) providenciou bolas de futebol personalizadas. O modelo Velocity PRO-X – Samba, produzido pela Topper, contará com os escudos das equipes, o nome da competição (Taça Francisco Novelletto) e a silhueta do troféu que será entregue ao campeão do returno.

A personalização foi produzida pela mesma empresa que realizou o serviço nas fases decisivas da Taça Cel. Ewaldo Poeta.

Arbitragem definida

Em audiência pública realizada na segunda-feira (20) na sede da Federação Gaúcha de Futebol ficou definida a escala de arbitragem para as partidas que compõem a quarta rodada* da Taça Francisco Novelletto Neto (segundo turno do Gauchão 2020).

A escala de arbitragem por audiência pública é uma prerrogativa prevista no Estatuto do Torcedor. A modalidade será adotada também para as próximas rodadas da competição, com o intuito de minimizar riscos de contágio ao coronavírus.

Veja abaixo a escala de arbitragem de cada confronto:

Grêmio x Inter

– Árbitro: Daniel Nobre Bins

– Árbitro Assistente 1: Rafael Alves

– Árbitro Assistente 2: Mauricio Penna

– 4º Árbitro: Anderson Farias

– Delegado: Marcos Roberto Caduri de Almeida

– Membro Técnico CEAF: Luiz Fernando Gomes Moreira

Juventude x Caxias

– Árbitro: Leandro Vuaden

– Árbitro Assistente 1: Leirson Martins

– Árbitro Assistente 2: Tiago Diel

– 4º Árbitro: Francisco Soares

– Delegado: Ari Debenetti

– Membro Técnico CEAF: Márcio Cristiano Brum Coruja

São Luiz x São José

– Árbitro: Vinicius Amaral

– Árbitro Assistente 1: Mateus Olivério Rocha

– Árbitro Assistente 2: Claiton Timm

– 4º Árbitro: Jonathan Vivian

– Delegado: Elmiro Elói dos Santos

– Membro Técnico CEAF: Alexandre Barreto

Novo Hamburgo x Aimoré

– Árbitro: Anderson Daronco

– Árbitro Assistente 1: Jorge Bernardi

– Árbitro Assistente 2: André Bitencourt

– 4º Árbitro: Marco Magalhães

– Delegado: Paulo Ricardo Machado Santos

– Membro Técnico: Leonel Antônio Pandolfo

Ypiranga x Esportivo

– Árbitro: Jean Pierre Lima

– Árbitro Assistente 1: Fabrício Baseggio

– Árbitro Assistente 2: Conrado Berger

– 4º Árbitro: Bruno Leites

– Delegado: Nairo Adriano Rumayor Niffa

– Membro Técnico: Paulo Ricardo Conceição

O clássico entre Pelotas e Brasil foi adiado e será remarcado pela Federação. O membro técnico da CEAF Alexandre Barreto estava inicialmente escalado para a partida entre Pelotas e Brasil. Com o adiamento do jogo, ele substituirá José Franco Filho.

