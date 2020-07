Esporte Com um gol de Neymar, o PSG goleia time belga em jogo amistoso

Por Redação O Sul | 17 de julho de 2020

Neymar faz seu 72º gol pelo time francês, igualando marca de Raí. (Foto: Reprodução/Twitter PSG)

Em seu segundo jogo de preparação no retorno à temporada, o Paris Saint-Germain (PSG) voltou a golear com facilidade um adversário de pouca expressão. Nesta sexta-feira (17), o time francês venceu o Waasland-Beveren, rebaixado este ano para a segunda divisão da Bélgica, por 7 a 0, no retorno da equipe ao Parc des Princes. O jogo contou com cerca de 5 mil torcedores na arquibancada, de acordo com a volta gradual do público aos estádios promovida pelo governo francês. Na próxima segunda, também em seu estádio, o PSG vai enfrentar o Celtic, atual campeão escocês, no último amistoso de preparação antes dos jogos decisivos que terá pela frente: as finais da Copa da França, no dia 24, contra o Saint-Étienne, e da Copa da Liga Francesa, no dia 31, contra o Lyon, e o jogo contra a Atalanta, pelas quartas de final da Liga dos Campeões da Uefa, no dia 12 de agosto.

Neymar fez, de pênalti, o segundo gol do PSG na partida, chegando a 72 gols com a camisa do Paris Saint-Germain e igualando Raí como o brasileiro com mais gols pelo clube. O PSG, no entanto, considera apenas os gols em jogos oficiais. Dessa forma, ainda faltariam três para Neymar. O atual camisa 10 do Paris Saint-Germain marcou duas vezes no amistoso anterior, a goleada por 9 a 0 sobre o Le Havre. Já o jogo desta sexta-feira, além de amistoso, teve um caráter não oficial, porque foi disputado em quatro tempos de 30 minutos, e o adversário teve permissão de voltar a ter 11 jogadores a partir do terceiro tempo, mesmo tendo tido um jogador expulso no segundo tempo.

Presente de Neymar

O PSG não encontrou dificuldade para criar seguidas chances de gol, e abriu o placar depois de cruzamento de Mbappé que o zagueiro Vukotic cabeceou contra o próprio gol. Neymar ampliou aos 27 minutos, cobrando pênalti que ele mesmo sofreu, e Mbappé fez o terceiro aos 32 minutos. Aos 14 minutos do segundo tempo, Vukotic impediu um gol de Icardi com o braço e foi expulso. Na cobrança, Neymar decidiu apenas rolar para o lado, para Icardi, que já tinha perdido duas chances incríveis, marcar o seu. O argentino ainda se atrapalhou mas conseguiu marcar. No terceiro tempo, já com o time reserva, o Paris Saint-Germain completou a goleada com dois bonitos gols de Choupo-Moting e um de Mbe Soh.

