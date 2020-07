Esporte Cuidado às exigências sanitárias e segurança: o que prefeitos avaliam do protocolo da FGF

Por Redação O Sul | 18 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Em 9 de julho, o Piratini deu aval para a conclusão da competição. Foto: Max Peixoto/FGF Em 9 de julho, o Piratini deu aval para a conclusão da competição. (Foto: Max Peixoto/FGF) Foto: Max Peixoto/FGF

A retomada do Gauchão Ipiranga 2020 vem sendo trabalhada pela FGF com cautela, responsabilidade e respeito às autoridades estaduais e municipais. Em 9 de julho, o Piratini deu aval para a conclusão da competição, após quatro reuniões e uma criteriosa avaliação ponto a ponto do protocolo elaborado pela entidade.

Os gestores dos municípios que receberão as partidas endossaram o parecer do governador Eduardo Leite e deram sinalização positiva ao documento preparado pela Federação Gaúcha de Futebol. O plano reúne diretrizes operacionais e medidas de contingenciamento dos profissionais envolvidos nas partidas, seguindo à risca as recomendações de órgãos sanitários.

O prefeito de Caxias do Sul, Flávio Cassina, avalia que o protocolo “preserva todos os cuidados que o momento exige em relação à diminuição dos índices de contágio”. O Centenário será palco do duelo entre Inter e Grêmio na próxima quarta-feira (22). No dia seguinte, o Alfredo Jaconi recebe o clássico Ca-Ju.

Ainda na Serra Gaúcha, o prefeito Guilherme Pasin, de Bento Gonçalves, destacou o “trabalho construído com regras rígidas de cuidados sanitários”. Três confrontos serão realizados na Montanha dos Vinhedos.

A posição é reforçada pelo prefeito de São Leopoldo, Ary Vanazzi. Ele avaliou “muito bem” as ações da FGF e ponderou que “atendem às exigências sanitárias de enfrentamento da Covid-19”. A casa do Aimoré receberá outras três partidas.

Em Pelotas, a prefeita Paula Mascarenhas concordou com a realização do Bra-Pel, desde que as normas de distanciamento e de higiene sejam respeitadas por todos.

Confira as manifestações dos prefeitos:

Prefeito Guilherme Pasin, Bento Gonçalves

“Bento Gonçalves aderiu a esse retorno do futebol entendendo o trabalho construído com regras rígidas de cuidados sanitários. Um retorno com responsabilidade. O que pedimos é que, mesmo com toda paixão que o futebol move, as pessoas não se reúnam para assistir os jogos, evitem aglomerações, para que as partidas possam acontecer com toda segurança.”

Prefeito Ary Vanazzi, São Leopoldo

“Nós estamos, aqui em São Leopoldo, seguindo o decreto do governo do Estado em relação ao funcionamento dos clubes de futebol profissional na disputa do Campeonato Gaúcho. Sempre tivemos uma posição de diálogo com a direção do Aimoré, único clube profissional da cidade, mas tomamos a posição de liberar depois da decisão do governador. Também avaliamos muito bem os protocolos definidos pela Federação Gaúcha de Futebol e entendemos que atendem às exigências sanitárias de enfrentamento da Covid-19.”

Prefeito Flávio Cassina, Caxias do Sul

“Nós examinamos o protocolo e suas diretrizes, achamos bem elaborado, preserva todos os cuidados que o momento exige em relação a diminuição dos índices de contágio. Estabelece segurança aos profissionais da saúde, aos atletas e todos envolvidos com os clubes. Tivemos um bom diálogo com os nossos clubes, Caxias e Juventude, bem como com a FGF para a construção da retomada das atividades. Os dois estádios aqui de Caxias reúnem perfeitas condições para a volta das competições. E lembramos que, como em outras situações, estamos alinhados com o governo do Estado.”

Prefeita Paula Mascarenhas, Pelotas

“Analisamos os protocolos da federação e concordamos com a realização da partida, que ocorrerá sem a presença das torcidas. Haverá restrição de circulação de pessoas que não estejam diretamente envolvidas. As normas de distanciamento e de higiene deverão ser respeitadas por todos.”

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Esporte