Esporte O Flamengo confirma a saída do técnico Jorge Jesus para o Benfica

Por Redação O Sul | 17 de julho de 2020

Montagem do Flamengo agradece a Jorge Jesus após saída do clube. (Foto: Reprodução)

Está oficialmente encerrada a era Jorge Jesus no Flamengo. O clube confirmou a saída do treinador, que comunicou à diretoria a decisão de aceitar a proposta do Benfica. O Mister almoçou com o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, no restaurante em seu condomínio, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que, em reunião realizada na tarde desta sexta-feira (17), o técnico Jorge Jesus comunicou que, exercendo seu direito contratual, está se desligando do Clube para voltar para Portugal. Apesar de lamentar a perda de seu vitorioso técnico, o Flamengo respeita esta decisão pessoal”, diz a nota oficial divulgada pelo Flamengo.

O próximo passo para Jesus, agora, é redigir e assinar o contrato com o Benfica. O vínculo será de três anos, com Jesus recebendo um salário de 3 milhões de euros líquidos por temporada. Com ele, irão os seis portugueses de sua comissão técnica – houve ainda o convite a Marcio Tannure, chefe do departamento médico rubro-negro, mas o profissional decidiu permanecer no Flamengo.

Após a nota divulgada pelo Flamengo, o Benfica também confirmou o acordo com Jorge Jesus.

O Flamengo não vai negociar nada com o Benfica para a saída de Jesus. O clube terá direito a receber 1 milhão de euros, valor da multa rescisória estipulada com o Mister, quando ele renovou o contrato até junho de 2021.

A notícia do acordo entre Benfica e Jorge Jesus foi dada pela imprensa portuguesa ainda na manhã desta sexta-feira. A esta altura, os dirigentes do Flamengo ainda não tinham sido informados da decisão pelo Mister.

Marcos Braz se encontrou com o treinador no restaurante de um clube no condomínio onde Jesus mora. Eles ficaram numa área reservada e conversaram por longo tempo. Depois disso, Braz se dirigiu a um restaurante próximo. Mais tarde, nas redes sociais, o dirigente postou uma mensagem.

Jorge Jesus aceitou a proposta do Benfica dois dias após conquistar o Campeonato Carioca pelo Flamengo, seu quinto título com o clube em pouco mais de um ano. Na ocasião, após a vitória sobre o Fluminense, o presidente Rodolfo Landim afirmou que não havia conversado com o Mister sobre uma possível saída. E disse que o técnico estaria presente na reapresentação do elenco, na próxima semana.

“Segunda-feira, ele está treinando o time. É isso que está marcado. Todo mundo está liberado hoje (quarta-feira) e todo mundo treina na segunda-feira. Nós estamos contando com ele lá na segunda-feira, foi o que eu falei agora com ele no vestiário. Todo mundo tem direito, né, ganharam um título. Vamos dar uns dias de folga”, disse o presidente.

Nesta sexta, enquanto surgia a notícia do acerto com o Benfica, Landim esteve na Gávea para apresentar Bernardinho como novo técnico do time de vôlei do Flamengo. Em áudio que vazou durante a transmissão da Fla TV, o presidente disse que contava com o técnico.

“Acho que sim (fica). Acho que nem está viajando. Eu nem falo nada. Conto com ele.”

