FGF divulga tabela com datas e horários dos jogos da Taça Francisco Novelletto Neto

Por Redação O Sul | 17 de julho de 2020

Bola vai voltar a rolar na próxima quarta-feira, dia 22. Foto: Max Peixoto/FGF Bola vai voltar a rolar na próxima quarta-feira, dia 22. (Foto: Max Peixoto/FGF) Foto: Max Peixoto/FGF

A FGF (Federação Gaúcha de Futebol) informa a tabela com as datas e horários das partidas válidas pela Taça Francisco Novelletto Neto (2º turno do Gauchão Ipiranga 2020). A volta da competição está marcada para a próxima quarta-feira (22), com a disputa de cinco jogos – Pelotas x Brasil, Inter x Grêmio, São Luiz x São José, Novo Hamburgo x Aimoré e Ypiranga x Esportivo.

Na quinta-feira (23), o clássico entre Caxias e Juventude encerra a rodada. Os confrontos da quinta rodada serão realizados nos dias 25 e 26 de julho. A última rodada da fase classificatória está prevista para o dia 29.

