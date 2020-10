Acontece Comando Militar do Sul realiza entrega de condecorações à autoridades

Por Redação O Sul | 29 de outubro de 2020

(Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Comando Militar do Sul vai realizar a entrega de condecorações à autoridades e colaboradores do Exército Brasileiro nesta quinta-feira (29). Vão ser entregues diplomas de Colaborador Emérito, a Medalha do Exército Brasileiro, Medalha do Pacificador e a Ordem do Mérito Militar.

As distinções são para Militares, autoridades e integrantes de instituições que tenham prestado serviços relevantes em prol do bom nome do Exército Brasileiro. A solenidade será hoje (29), às 17h, no Salão Nobre do Quartel General do Comando Militar do Sul, no Centro Histórico de Porto Alegre.

Um dos agraciados com a Medalha do Pacificador é o presidente da Cotrijal, Nei César Manica. Confira a lista completa dos homenageados:

Pacificador

– Nei César Manica / Presidente da Cotrijal

– Almir de Castro Barbosa / Cia C CMS

– V Alte Henrique Renato Baptista de Souza / comandante do 5 º Distrito Naval

– Romildo Bolzan Júnior / Presidente do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense

– Gilberto Porcello Petry / Presidente da FIERGS

– Gedeão Pereira / Presidente da FARSUL

Colaborador Emérito

– Gilberto Ribeiro / Vice-presidente FIERGS

– Rodrigo Valin de Oliveira / Vice-diretor UFRGS

– José Luiz Bozetto / Diretor CIERGS/FIERGS

– Gustavo Henrique Feddersen / Professor UNILASALLE

– Jelson Luís Klering / Empresário

– Guilherme Thudium / Pesquisador UFRGS

– Eduardo Battaglia Krause / Presidente do Conselho Curador do Teatro São Pedro

– Antônio Carlos Hohfeldt / Presidente Fund Teatro São Pedro (antigo vice-governador RS)

– José Francisco Vieira de Moura / Conselheiro do Conselho de Administração do Teatro São Pedro

– Luís Carlos Reischak Junior / Superintendente Regional PRF

Medalha do Exército Brasileiro

– Adriano Ferreira Gazzo / Graduado Master ALA 3

– Cláudia Pereira da Costa / Superintendente do IBAMA-RS

– Sandro Dorival Marques Pires / Ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado do RS

Ordem do Mérito Militar

– Antônio César Goularte Rondon / Ch 4º Seção/ CMS

