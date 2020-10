Acontece Aldeias Infantis SOS Brasil e o Instituto do Câncer Infantil recebem doação de 15 mil máscaras cirúrgicas

Por Redação O Sul | 30 de outubro de 2020

Na foto, dá esquerda para à direita. Marcio de Andrade, VP de Recursos Humanos da thyssenkrupp Elevadores; Giovana Borba, Analista de Comunicação Interna e Responsabilidade Social da thyssenkrupp Elevadores; Enéas Palmeira Machado, Gestor de Território da Aldeias Infantis SOS; e Gisele Berni, Coordenadora de Relações Institucionais da Aldeias Infantis SOS.

A Aldeias Infantis SOS Brasil e o Instituto do Câncer Infantil (ICI) foram escolhidas para receber uma doação especial da thyssenkrupp Elevadores em outubro, mês das crianças: 15 mil máscaras cirúrgicas como parte da ação Faça a Coisa Certa pela Solidariedade.

As crianças são o público-alvo da ação que há 13 anos é realizada pela thyssenkrupp Elevadores com o objetivo de levar informação sobre o uso seguro e correto de elevadores. Este ano, adaptada ao novo contexto, a ação reforça as mensagens de segurança com um forte direcionamento digital, lançando mão de formatos como vídeo e app, devido às medidas para conter a propagação da Covid-19, além de trazer uma abordagem social em prol de instituições que já atuam junto às crianças.

“Decidimos converter os valores que seriam destinados à ação presencial às duas instituições, visando contribuir com suas atividades diárias, alcançando crianças, familiares e os próprios profissionais que atuam nestes serviços tão importantes para a assistência e desenvolvimento do público infantil”, afirma Helder Canelas, Head de Serviços da thyssenkrupp Elevadores para a América Latina.

Para Edmond Sakai, Diretor de Relações Institucionais, Marketing e Comunicações da Aldeias Infantis SOS Brasil, a inciativa contribui de forma relevante para a proteção das famílias. “O apoio que recebemos da thyssenkrupp Elevadores, neste e em outros projetos, nos ajuda a fortalecer as famílias em situação de vulnerabilidade e impulsionar o desenvolvimento e a autonomia de crianças, adolescentes e jovens”, destaca o diretor.

