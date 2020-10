Acontece Unicred SC/PR inaugura novas agências no Paraná e planeja expansão

Por Redação O Sul | 30 de outubro de 2020

Na foto, a agência em Foz do Iguaçu. (Foto: Divulgação/ Unicred SC/PR)

A Unicred SC/PR avança ao Paraná. Atualmente presente em cinco cidades do Estado, a expectativa é de, até o final do ano, aumentar esse alcance para sete. No últimos meses, foram inauguradas novas agências em Foz do Iguaçu, Cascavel e Maringá.

Com R$ 5,2 bilhões em recursos administrados, a cooperativa possui 67 agências divididas nos dois Estados. No Paraná, além das unidades em Curitiba, Ponta Grossa e Francisco Beltrão, foram abertas em julho novas agências em Foz do Iguaçu e Cascavel. Em agosto, foi inaugurada outra agência em Maringá e, nos próximos meses, estão previstas novas unidades em Pato Branco e Curitiba.

“Ainda mais em um momento tão desafiador como o que estamos passando na economia global esse crescimento é extremamente significativo. Sinaliza, acima de tudo, para a seriedade da atuação das cooperativas e para a solidez da Unicred SC/PR”, aponta o presidente dr. Remaclo Fischer.

A Unicred SC/PR conta com mais de 75 mil cooperados, disponibilizando serviços financeiros diversos com a qualidade do relacionamento premium. Os novos espaços inaugurados no Paraná têm características do projeto conceito desenvolvido pela cooperativa que agrega tecnologia, arquitetura de ponta e multifuncionalidade. Com características que tornam as agências umas das mais modernas do Brasil, o projeto foca na utilização inteligente dos ambientes.

A intenção é de que o atendimento presencial seja um complemento ao realizado online, por meio das diversas plataformas da cooperativa, agilizando soluções e estreitando a comunicação com consultoria especializada.

