Porto Alegre 66ª Feira do Livro de Porto Alegre acontece em formato on-line

Por Redação O Sul | 30 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











(Foto: Divulgação/ Site Feira do Livro)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma boa notícia para quem espera o ano inteiro pela Feira do Livro de Porto Alegre. Nesta sexta-feira (30) ocorre a abertura oficial da Feira do Livro 2020, mas de uma maneira diferente. Algumas adaptações tiveram de ser feitas para o evento acontecer devido à pandemia da covid-19. Neste ano, a Praça da Alfândega, onde tradicionalmente ocorria a feira, ficará vazia. O maior evento literário a céu aberto da América Latina migrou para a plataforma on-line.

“Nessa plataforma vão ocorrer todos os eventos. Através de uma curadoria se diminuiu o número de eventos para que não houvesse concorrência entre si. Então, terão eventos conforme a nossa grade de programação”, explicou o presidente da Câmara do Livro de Porto Alegre, Isatir Bottin Filho. Com o tema “Janelas Abertas para a Praça”, o evento segue até o dia 15 de novembro com programação gratuita.

Às 18h30 de hoje (30), o presidente da Câmara do Livro e a escritora Marô Barbieri, patrona da feira do ano passado, anunciarão a abertura oficial do evento. Marô vai passar o patronato ao escritor Jeferson Tenório, o primeiro autor negro a ocupar o cargo.

Ainda nesta sexta (30), às 19h30, a escritora Isabel Allende falará sobre seus livros, como “A casa dos espíritos” (Bertrand Brasil, 2017), “Paula” (BestBolso, 2007) e “Longa pétala de mar” (Bertrand Brasil, 2019), além de abordar um mundo com mais liberdade e poesia. O evento terá mediação da jornalista Lúcia Mattos, da escritora Anna Mariano (“Apenas por nós choramos”, Penalux, 2019) e da professora Regina Kohlrausch.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre