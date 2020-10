Porto Alegre Para evitar aglomerações no feriado de Finados, cemitérios municipais não poderão realizar missas e atividades religiosas

Por Redação O Sul | 29 de outubro de 2020

Foram intensificado os serviços de manutenção nos locais, com limpeza e pintura do meio-fio das calçadas e muros, além de roçada. (Foto: Sérgio Louruz/SMAMS/PMPA)

Para evitar aglomerações no feriado de Finados, na próxima segunda-feira (2), a prefeitura de Porto Alegre informou que os cemitérios municipais não poderão realizar missas e atividades religiosas. A medida foi tomada após acordo com a Associação Sulbrasileira de Cemitérios e Crematórios.

Nos locais, o uso de máscara será obrigatório, assim como o distanciamento entre os visitantes. Os funcionários também vão usar equipamentos de proteção individual.

A prefeitura informou ainda que os cemitérios municipais vão funcionar com horários especiais durante a feriado. O Cemitério São João (rua Ari Marinho, 297) permanecerá aberto das 8h às 18h, enquanto os cemitérios Tristeza (rua Liberal, 19) e Belém Velho (rua Nossa Senhora do Rosário, 5.205) funcionarão das 8h às 17h, sem fechar ao meio-dia. Já os horários deste sábado (31), e domingo (1º), permanecem inalterados: das 8h às 12h e das 13h às 17h nas três unidades.

Em preparação à data, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade intensificou os serviços de manutenção nos locais, com limpeza e pintura do meio-fio das calçadas e muros, além de roçada.

A Diretoria de Fiscalização da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico estará com agentes no entorno dos principais cemitérios de Porto Alegre. A fiscalização acontece das 9h às 13h, com o objetivo de coibir o comércio ilegal de flores e lanches e evitar que essas atividades bloqueiem as vias de acesso de pedestres.

Transporte

Em razão do feriado do Dia de Finados, os ônibus da Capital irão circular com tabela horária de domingo. Além disso, neste ano, por conta da pandemia do coronavírus e em respeito às medidas de prevenção, as linhas especiais Cemitério estarão fora de operação.

Os passageiros podem consultar os horários atualizados e itinerários do transporte coletivo, em tempo real, na função GPS do app Tri Poa, disponível para smartphones iOS e Android, e também na tabela horária disponível no site da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC).

Para colaborar com as equipes de fiscalização da EPTC e também melhorar a qualidade do serviço, se os passageiros presenciarem alguma divergência no transporte, como descumprimento de tabela horária, falta do uso de máscara ou ocupação máxima dos coletivos, devem registrar o caso pelo número 118 com informações de horário, linha e prefixo.

