Acontece Cotrijal começa a organizar protocolos sanitários para a 22ª Expodireto

Por Redação O Sul | 29 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Na foto, dá esquerda para à direita. O presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, Ernani Polo, o governador do estado, Eduardo Leite e o presidente da Cotrijal, Nei César Manica. (Foto: Divulgação/ Joel Vargas | Agência AL/RS)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Cotrijal já começou a preparação para a próxima edição da Expodireto, realizada anualmente na cidade de Não-Me-Toque. A feira já tem data marcada, e acontecerá de 1º a 5 de março de 2021. Nesta última quarta-feira (28), os presidentes da Cotrijal, Nei César Manica, e da Assembleia Legislativa, Ernani Polo, reuniram-se com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, para tratar dos protocolos sanitários para a realização do evento.

Para atender todas as medidas de segurança, a Cotrijal elaborará uma série de protocolos, a fim de preservar a saúde de expositores, visitantes e trabalhadores que circularem pelo parque. Posteriormente, as sugestões serão apresentadas à Secretaria Estadual da Saúde e Comitê de Dados para eventuais ajustes e adaptações nas regras a serem observadas.

“Temos que começar a desenvolver os protocolos de como seria o evento presencial para informar aos expositores e demais parceiros. Por ser um evento em ambiente aberto, já temos regras, como não ter almoço e bebidas alcoólicas nos estandes e não ter shows”, avaliou Nei César Manica.

“Esperamos que a próxima edição da Expodireto aconteça, pelo que a feira representa para o Agro. Que possamos ter a retomada dos grandes eventos no Estado com a Expodireto, respeitando todos os protocolos e regras que serão definidos pelas autoridades”, afirmou o presidente da Assembleia, Ernani Polo.

Ainda sobre a programação, o presidente da Cotrijal disse que por enquanto se trabalha a possibilidade de um formato híbrido, com parte das atividades acontecendo de forma virtual.

Trevo de acesso

Outro tema abordado durante a reunião com o governador foi a construção de um trevo de acesso à Unidade de Beneficiamento de Sementes e ao Centro de Distribuição da Cotrijal, na RS 142.

O pedido, que já fazia parte do projeto inicial de revitalização da rodovia, deve ser executado. “O governador demonstrou interesse pelo projeto e sinalizou de forma positiva com a demanda. Com a proximidade da nova safra e principalmente com o fluxo de veículos, o local necessita dessa obra”, pontuou o presidente.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece