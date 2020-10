Acontece Rede Plaza de Hotéis anuncia Euler Vieira como gerente nacional de vendas

28 de outubro de 2020

(Foto: Divulgação/ Marcelo Schmidt)

A Rede Plaza de Hotéis anunciou, nesta semana, o paulista Euler Vieira como Gerente Nacional de Vendas. O profissional, bacharel em marketing, com mais de 30 anos no mercado hoteleiro, já fez parte do time Plaza de 1998 à 2014 (era gerente comercial) e, retorna, depois de agregar enorme experiência como sócio de empresa de consultoria para a área hoteleira.

Euler chega com a confiança de conhecer a cultura organizacional da equipe Plaza e, como ele mesmo destaca -“Eu saí da Rede Plaza mas o Plaza nunca saiu de mim”, uma fala que demonstra o sentimento de quem confia e sempre acreditou na marca. -“Fico muito feliz em retornar a Rede que se reinventou nestes últimos anos, de reencontrar colegas-amigos e de ver que a empresa se desenvolveu tanto, ficou com uma estrutura operacional, de marketing, financeira e comercial muito mais moderna e adaptada a nova hotelaria”; diz Vieira, que demonstra, claramente, ainda ter o DNA da empresa mas com a confiança de quem cresceu nos últimos anos e tem muito a contribuir para a gestão.

Com uma equipe estruturada em vários Estados do Brasil, Euler conversa e ajusta as ações do time de vendas para conseguir atender o grande desafio de traçar as melhores estratégias para a empresa seguir, ou, em razão da pandemia, retomar a rota de crescimento em um momento que demandará forte criatividade, comprometimento, mas que contará com longa experiência e conhecimento de quem já sentiu, em vários momentos, os reflexos diretos do desempenho da economia. Ele será responsável pelo planejamento estratégico comercial, determinação de diretrizes da área e pela gestão das equipes de vendas nacional, Revenue Management e distribuição, central de reservas e eventos.

