Seminário Gaúcho de Cooperativismo 2020 ocorre nesta quinta-feira

Por Redação O Sul | 28 de outubro de 2020

(Foto: Divulgação)

O médico e escritor Nilson Luiz May, presidente da Unimed Federação/RS, vai ser homenageado nesta quinta-feira (29), pelo reconhecimento oficial à trajetória cooperativista. Na cerimônia, May receberá o “Troféu Padre Theodor Amstad”.

O Prêmio é uma iniciativa da Ocergs que reconhece os relevantes serviços de uma personalidade do cooperativismo e que contribui, juntamente com as cooperativas, para o desenvolvimento econômico e social das comunidades.

Conforme o presidente da Ocergs, Vergilio Perius, “o Troféu representa a maior distinção do Cooperativismo gaúcho, que além de contemplar a importância do Sistema Unimed, presta homenagem à liderança do Dr. May, enfatizando seu papel como dirigente e sua contribuição como escritor para o tema Liderança Duradoura nas organizações”.

Em sua 19ª edição, devido à pandemia, o evento será realizado de forma digital, no dia 29 de outubro, a partir das 13h30. A transmissão será realizada no Youtube do Sistema e o tema central é “Transformação Digital”. Para assistir, clique aqui.

