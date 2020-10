Com oferta de mais de duzentos apartamentos, passa a operar na Serra Gaúcha o Travel Inn Axten Caxias do Sul, a nona unidade da rede hoteleira Travel Inn e uma das maiores operações hoteleiras do segmento de negócios e lazer da região. E inicia com uma ótima oportunidade para quem se hospedar até o dia 31 de outubro: as famílias que viajam com filhos de até 10 anos terão hospedagem para as crianças no mesmo quarto dos pais ou avós e café da manhã gratuitos.

Localizado ao lado do Shopping Iguatemi, com acesso direto às estradas da região e próximo ao aeroporto, o Travel Inn Axten Caxias do Sul conta com protocolos sanitários para prevenção ao Covid-19, visando a segurança dos hóspedes e colaboradores e oferece infraestrutura de lazer, com internet Wi-Fi em todos os ambientes, piscina térmica adulto e infantil, saunas seca e a vapor, academia, brinquedoteca, sala de jogos, serviço de pet friendly e um centro de eventos preparado para receber até trezentas pessoas.

Para o diretor da Results Hotelaria, Felipe Gama, ter uma unidade em Caxias do Sul é o cenário estratégico ideal para fincar a bandeira da Rede em solo gaúcho. “O Travel Inn Axten Caxias do Sul possui todos os requisitos para ser bem-sucedido. Sua localização e estrutura, aliadas aos padrões de atendimento, atuação comercial e marketing, tornam o produto ainda mais forte e preparado para ser mais um caso de sucesso da Travel Inn”, enfatiza o executivo.



Opções de pacotes:

Para os amantes de vinho, a rede preparou duas opções: o “Pacote Passo do Vinho” contempla cinco dias e quatro noites no hotel, com passeios em três vinícolas do Passo do Vinho e saída para a Região das Hortênsias, com paradas em Nova Petrópolis, Gramado e Canela.

O “Pacote Vinhos sobre Trilhos” abrange três dias e duas noites e conta com o passeio pelo trem “Maria Fumaça”, que passa pelas cidades de Bento Gonçalves, Garibaldi e Carlos Barbosa. Durante a viagem, os passageiros são convidados a retornar ao passado através de danças e espetáculos típicos da colonização italiana, além de degustarem vinhos, espumantes sucos e produtos coloniais.

Os interessados em assistir ao Natal Luz de Gramado terão um pacote de quatro dias e três noites para apreciar a decoração e o espírito de Natal que paira por toda a região das hortênsias. A grande novidade deste ano é o “Bustour Illumination Show”, que promete emocionar os turistas.

Os três pacotes contam com o tour do ônibus “Andiamo”, que inclui os principais pontos turísticos de Caxias do Sul, como a Igreja de São Pelegrino, a Casa de Pedra e o Parque da Festa da Uva. O veículo possui o motor de um Ford 82 e a parte traseira de um ônibus escolar americano da década de 50.



Sobre a Results Hotelaria:

Criada em 1987, a empresa é especializada em gestão, assessoria, consultoria, comercialização e estruturação de negócios hoteleiros. É a detentora da marca Travel Inn Hotéis, aplicada nas categorias resort, pousada, flat, residence, premium flat e premium hotel. Administra empreendimentos da área de hospitalidade em todo Brasil, independente da fase em que se encontrem, seja na concepção, montagem, recuperação, abertura, gestão ou comercialização, englobando as áreas de vendas, marketing, central de reservas e gerenciamento de receita.