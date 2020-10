Economia Banrisul amplia oferta de crédito consignado pelo app e home banking

Por Redação O Sul | 28 de outubro de 2020

Foto: Divulgação

O Banrisul anunciou que, a partir desta quarta-feira (28), está ampliando as contratações de empréstimos consignados pelo aplicativo Banrisul Digital e no Home Banking para mais 37 convênios de crédito consignado para funcionários públicos municipais e estaduais.

A funcionalidade, que pode ser acessada no menu Empréstimos » Crédito Consignado, será expandida, nos próximos meses, para mais 40 convênios de crédito consignado.

De acordo com o presidente do Banrisul, Cláudio Coutinho, com a eclosão da pandemia, ocorreu uma mudança de hábitos na vida das pessoas em uma velocidade muito rápida, inclusive na maneira de se relacionarem com o seu banco. “O Banrisul, com foco no compromisso de conceder aos seus clientes agilidade, comodidade e conveniência no acesso a soluções financeiras, está ampliando esta facilidade para a realização de transações nos canais digitais”, frisou.

A lista dos convênios disponibilizados para a contratação pelo app e Home Banking pode ser consultada no site www.banrisul.com.br: Página Inicial » Áreas Temáticas » Servidor Público » Estadual » Crédito » Crédito Consignado » Crédito Pessoal; ou Página Inicial » Áreas Temáticas » Servidor Público » Municipal » Crédito » Crédito Consignado » Crédito Pessoal.

