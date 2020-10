Esporte O que esperar dos jogos desta quarta da Liga dos Campeões?

Por Redação O Sul | 28 de outubro de 2020

Segunda rodada da fase de grupos tem alguns jogos imperdíveis para acompanhar Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A primeira quinzena de jogos da fase de grupos da Liga dos Campeões chega ao fim nesta quarta-feira (27), quando os Grupos E, F, G e H realizam as partidas da segunda rodada. E se ontem já tivemos alguns jogos muito bons, a promessa é que nesta tarde o nível se mantenha, com partidas muito esperadas pelos fãs de futebol.

Sevilla x Rennes – 17h (horário de Brasília), Ramón Sánchez-Pizjuán (Espanha)

Quando o Grupo E foi sorteado, Sevilla e Rennes despontaram como os candidatos à vice-liderança da chave, atrás do Chelsea. Hoje, eles se enfrentam em um confronto direto importantíssimo em busca desse objetivo.

Para o jogo, o Sevilla tem o retorno de Jules Koundé, recuperado de Covid-19 e ainda espera contar com o capitão Jesús Navas. O grande problema da equipe, no entanto, é a sequência ruim de duas derrotas e dois empates, que deixam o clube um pouco pressionado para a partida.

Quem também não anda de bem com as vitórias é o Rennes, com a mesma sequência de quatro partidas sem triunfos (três empates e um revés). A equipe ainda não sabe se terá a promessa Eduardo Camavinga à disposição para encarar o Sevilla, uma grande dúvida que pode mexer bastante com a partida.

Borussia Dortmund x Zenit – 17h (horário de Brasília), Signal Iduna Park (Alemanha)

O Borussia Dortmund fez uma péssima partida contra a Lazio na estreia, principalmente na parte defensiva, mas já se recuperou bem ao golear o Schalke 04 pela Bundesliga no maior clássico do país. Os aurinegros venceram os três últimos jogos em casa pela Champions e só foram derrotados uma vez nos oito últimos compromissos da temporada. Para o jogo, nenhuma grande baixa.

O campeão russo, Zenit, sofreu uma derrota surpreendente para o Club Brugge na estreia (em casa, levou um gol nos acréscimos do segundo tempo). O retrospecto em competições europeias está péssimo. Somente três vitórias nos últimos 12 jogos por Champions ou Liga Europa.

Juventus x Barcelona – Juventus Stadium (Itália)

Favoritos no Grupo G, Juventus e Barcelona se enfrentam num dos jogos mais equilibrados do dia. A Juve está invicta na temporada, mas vem tropeçando bastante no Italiano (está apenas na 5ª posição). O Barça não só está vacilando como também foi derrotado pelo Real Madrid no último fim de semana pelo Espanhol (o Betsul transmitiu ao vivo).

A Juventus terá de se virar sem vários atletas: de Ligt e McKennie estão fora, Bonucci tem poucas chances de jogar, Cristiano Ronaldo ainda se recupera de Covid-19 e Dybala, se for para o jogo, vai sem estar 100%. Além disso, Alex Sandro está fora por toda a temporada.

Se a Juve tem problemas, o Barcelona também tem vários. Ter Stegen segue fora, assim como o recém-contundido Philippe Coutinho e Umtiti. Gerard Piqué também é ausência devido ao cartão vermelho que recebeu na vitória contra o Ferencváros.

