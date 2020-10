Polícia Polícia recupera cachorrinha que havia sido roubada junto com carro em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 28 de outubro de 2020

O animal foi localizado em Alvorada após pedido de resgate Foto: Polícia Civil/Divulgação O animal foi localizado em Alvorada após pedido de resgate. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil recuperou, na noite de terça-feira (27), uma cadela da raça Shitzu que havia sido roubada junto com um carro na Zona Norte de Porto Alegre, na noite de segunda-feira (26).

O animal foi encontrado em Alvorada, na Região Metropolitana. Criminosos pediram R$ 10 mil para devolvê-lo a sua dona, depois que o caso foi compartilhado nas redes sociais e denunciado à polícia.

Dois adolescentes reconhecidos como os autores do roubo do veículo foram apreendidos. Os policiais civis também prenderam em flagrante dois criminosos – que estavam com a cadela, chamada Antônia – pela prática dos delitos de extorsão, associação criminosa e corrupção de menores.

Segundo informações divulgadas nesta quarta-feira (28) pela Polícia Civil, após o roubo do carro, os bandidos passaram a extorquir a vítima – uma veterinária de 55 anos –, exigindo dinheiro para o resgate do animal. O veículo não foi localizado.

