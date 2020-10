Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre abre nesta quinta o estacionamento do trecho 3 da Orla do Guaíba

Por Redação O Sul | 28 de outubro de 2020

Estacionamento tem 150 vagas gratuitas, com reserva de espaços para pessoas com deficiência, gestantes e idosos Estacionamento tem 150 vagas gratuitas, com reserva de espaços para pessoas com deficiência, gestantes e idosos. (Foto: Jefferson Bernardes/PMPA)

Após vistoria técnica, a prefeitura de Porto Alegre libera para a população, a partir desta quinta-feira (29), o novo estacionamento do trecho 3 da Orla do Guaíba, localizado no canteiro central da avenida Edvaldo Pereira Paiva.

Ao todo, são disponibilizadas 150 vagas gratuitas, com reserva de 14 espaços para pessoas com deficiência, gestantes e idosos.

Com 55% das obras já prontas, o trecho 3 da orla – entre a foz do arroio Dilúvio e o Parque Gigante – vai contar com a maior pista de skate da América Latina, já 75% concluída. Foram realizados também serviços de fundações, sinalização provisória, terraplanagem, enrocamento (pedras para proteção contra erosão junto à água) e contenções de gabião (caixas em malha de aço preenchidas por pedras).

Neste momento, o trabalho segue na execução da concretagem da laje do bar 3, de passeios de concreto e de quadras poliesportivas. Nos próximos dias, será feito o assentamento de placas de concreto pré-moldadas, que vão formar o passeio de pedestres da esplanada.

Com cerca de 1,6 mil metros de extensão e investimento aproximado de R$ 50 milhões, o local será destinado à prática de esportes. Conforme a prefeitura, o projeto, elaborado pelo arquiteto Jaime Lerner, “integra o conjunto de obras que estão devolvendo à população o convívio com o Guaíba”.

