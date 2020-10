Rio Grande do Sul Mais de 14,8 milhões de EPIs foram entregues ao Rio Grande do Sul pelo Ministério da Saúde

Por Redação O Sul | 28 de outubro de 2020

Em todo o País, mais de 300 milhões de EPIs já foram distribuídos pela pasta

Mais de 14,8 milhões de EPIs (equipamentos de proteção individual) já foram distribuídos pelo Ministério da Saúde para garantir a proteção dos profissionais que atuam na linha frente do enfrentamento à Covid-19 no Rio Grande do Sul.

O ministério informou que já entregou ao Estado 31,9 mil litros de álcool; 157,9 mil aventais; 1,3 milhão de luvas; 1,4 milhão de máscaras N95; 10,7 milhões de máscaras cirúrgicas; 121,4 mil óculos e protetores faciais; e 1 milhão de toucas e sapatilhas.

“A compra de EPIs é de responsabilidade dos Estados e municípios. No entanto, devido à escassez mundial desses materiais, neste cenário de emergência em saúde pública, o Ministério da Saúde utilizou o seu poder de compra para fazer as aquisições em apoio irrestrito aos gestores locais do SUS e, assim, fortalecer a rede pública de saúde no enfrentamento da doença em todos os Estados”, afirmou a pasta, acrescentando que, no Brasil, mais de 300 milhões de EPIs já foram distribuídos.

