Agro Governo gaúcho abre seleção de projetos para o programa Energia Forte no Campo

Por Redação O Sul | 29 de outubro de 2020

O programa contará com R$ 4 milhões em recursos do governo do Estado, além de R$ 11 milhões em linha de financiamento do BRDE Foto: Divulgação O programa contará com R$ 4 milhões em recursos do governo do Estado, além de R$ 11 milhões em linha de financiamento do BRDE. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do RS, o BRDE (Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul) e a Fecoergs (Federação das Cooperativas de Energia, Telefonia e Desenvolvimento Rural) abriram processo de seleção de projetos para o programa Energia Forte no Campo.

O prazo-limite para manifestação e encaminhamento do Plano de Trabalho e informações complementares é 10 de novembro. O resultado das análises será divulgado no dia 13. Os documentos devem ser enviados para o e-mail energiafortenocampo@sema.rs.gov.br.

O programa Energia Forte no Campo contará com R$ 4 milhões em recursos do governo do Estado, além de R$ 11 milhões em linha de financiamento do BRDE às cooperativas. As condições serão de até 24 meses de carência e 120 meses para amortização, com taxas de juros reduzidas.

