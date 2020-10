Política “Não queremos que as eleições sejam um foco de pico da doença”, diz o presidente do TSE sobre a Covid-19

Por Redação O Sul | 29 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











“Estamos pedindo encarecidamente que sigam as recomendações sanitárias do TSE", afirmou Barroso Foto: José Cruz/Agência Brasil “Estamos pedindo encarecidamente que sigam as recomendações sanitárias do TSE", afirmou Barroso. (Foto: José Cruz/Agência Brasil) Foto: José Cruz/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Ao encerrar a sessão plenária desta quinta-feira (29), o presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Luís Roberto Barroso, fez um alerta sobre a prevenção ao coronavírus nas eleições deste ano. “Não queremos que as eleições sejam um foco de pico da doença”, destacou Barroso.

Barroso afirmou que, apesar de os números de casos de Covid-19 terem diminuído de forma expressiva no País, é necessário um “alerta importante de que a pandemia continua em curso e todos os cuidados devem ser mantidos pelos candidatos e eleitores”.

Ele lembrou que ainda é preciso evitar aglomerações, fazer reuniões necessárias apenas em ambientes abertos, guardar a distância social de pelo menos um ou dois metros e sempre utilizar máscara facial.

“Estamos pedindo encarecidamente que sigam as recomendações sanitárias do TSE porque, se seguirem, é mínimo o risco de contaminação. Não queremos que as eleições sejam um foco de pico da doença. Eleição é uma coisa boa que nós precisamos preservar, assim como precisamos preservar a saúde de todos”, finalizou.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política