Suspeita de bomba provoca a evacuação da Galeria do Rosário, no Centro de Porto Alegre

Uma sacola com um objeto suspeito foi deixada na galeria. (Foto: Divulgação)

Uma suspeita de bomba provocou a evacuação da Galeria do Rosário, no Centro de Porto Alegre, no início da tarde desta quinta-feira (29).

Equipes da Brigada Militar, do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas depois que uma sacola contendo um objeto suspeito foi deixada entre o terceiro e o quarto andar do prédio.

Por volta das 13h45min, a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) bloqueou o trânsito na rua Marechal Floriano Peixoto com a Otávio Rocha, na rua Dr. Flores com a Otávio Rocha e na rua dos Andradas com a Marechal Floriano Peixoto.

O artefato, semelhante a um explosivo, está sendo analisado pelo Bope (Batalhão de Operações Especiais). Centenas de curiosos se aglomeram para acompanhar a ocorrência atrás dos cordões de isolamento colocados na região.