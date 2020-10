Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre alerta que cadastramento de cesta básica e vale-alimentação por WhatsApp é falso

Por Redação O Sul | 29 de outubro de 2020

A prefeitura de Porto Alegre alerta que é falsa a informação de que o município estaria cadastrando famílias para distribuição de cestas básicas e vale-alimentação. As mensagens são repassadas em grupos de WhatsApp, informando links de cadastro falsos.

Em relação às cestas básicas, as equipes dos 22 Cras (Centros de Referência de Assistência Social de Porto Alegre) e unidades da Fasc (Fundação de Assistência Social e Cidadania) estão atendendo as demandas presencialmente ou por telefone. Informações durante a pandemia do coronavírus podem ser buscadas diretamente nos serviços de Cras da região em que a pessoa reside.

No que diz respeito ao vale-alimentação, a prefeitura não disponibiliza esse tipo de benefício. O município está distribuindo o Cartão Social do Programa Municipal Temporário de Transferência de Renda, no qual cerca de 6,4 mil famílias inscritas no Cadastro Único, que se enquadram nos critérios de vulnerabilidade social e situação de pobreza, têm direito ao benefício. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 156.

