Por Redação O Sul | 29 de outubro de 2020

Todos os espaços devem estar concluídos até o final de janeiro

Os moradores da Vila Nazaré que estão sendo transferidos para os loteamentos Senhor do Bom Fim e Irmãos Maristas, na Zona Norte de Porto Alegre, e que possuíam pequenos comércios escolheram, nesta semana, seus novos locais de trabalho.

São quatro espaços prontos e 12 em início de construção no loteamento Senhor do Bom Fim, além de seis concluídos e 41 em construção no Irmãos Maristas. Todos os espaços devem estar finalizados até o final de janeiro, segundo a prefeitura.

A direção-geral e a equipe técnica do Departamento Municipal de Habitação acompanharam a escolha das unidades, realizada de acordo com a atividade comercial desenvolvida pelos moradores que obtiveram seu pedido de avaliação deferido. Agora, os comerciantes devem apresentar a documentação de legalidade das atividades para assinar o contrato de permissão para uso dos espaços.

Os moradores foram transferidos da Vila Nazaré para a ampliação da pista do Aeroporto Internacional Salgado Filho.

