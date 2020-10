Rio Grande do Sul Comando Rodoviário da Brigada Militar divulga a localização dos radares móveis nas estradas gaúchas

Por Redação O Sul | 30 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Medida obedece a uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito Foto: CRBM/Divulgação Medida obedece a uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito. (Foto: CRBM/Divulgação) Foto: CRBM/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A partir deste domingo (1°), a localização dos radares móveis utilizados pelo CRBM (Comando Rodoviário da Brigada Militar) para fiscalização nas rodovias estaduais do Rio Grande do Sul poderá ser consultada no site da corporação.

A medida atende às normas da Resolução 798/2020 do Contran (Conselho Nacional de Trânsito), publicada no Diário Oficial da União em 9 de setembro. Ela determina que as autoridades de trânsito tornem públicos os trechos de rodovias onde serão realizadas ações de fiscalização com o uso de radares portáteis.

“Reforçaremos o caráter educativo da fiscalização eletrônica e daremos aos usuários de nossas estradas a certeza de que o Estado se faz presente, prezando pela segurança de todos”, disse o secretário de Logística e Transportes do RS, Juvir Costella.

“Já desenvolvemos ação semelhante no veraneio passado, devido ao aumento considerável no fluxo de veículos nas vias de acesso aos principais destinos turísticos do Rio Grande do Sul”, acrescentou.

De acordo com o comandante do CRBM, coronel José Henrique Botelho, a primeira listagem de trechos rodoviários aptos a serem fiscalizados com radares móveis terá validade de 1° a 9 de novembro. A partir daí, a relação dos locais será atualizada a cada terça-feira.

“Atuaremos em pontos que identificamos como de potencial ocorrência de acidentes ou que tenham registros de mortes, lesões corporais e recorrentes situações de desobediência aos limites de velocidade”, explicou Botelho.

Entre os dados disponibilizados no site do CRBM, também estão os trechos de atuação de cada pelotão rodoviário e o limite de velocidade permitido nas rodovias fiscalizadas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul