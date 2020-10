Rio Grande do Sul Programação do Sonho de Natal de Canela é suspensa por causa do coronavírus

Por Redação O Sul | 30 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Evento estava previsto para ocorrer entre os meses de outubro de 2020 e janeiro de 2021 Foto: Divulgação Evento estava previsto para ocorrer entre os meses de outubro de 2020 e janeiro de 2021. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Acolhendo sugestão do MP (Ministério Público), a Secretaria de Turismo de Canela, na Serra Gaúcha, anunciou a suspensão da programação do evento Sonho de Natal, previsto para ocorrer entre os meses de outubro de 2020 e janeiro de 2021.

O promotor de Justiça Paulo Eduardo de Almeida Vieira realizou audiências virtuais com os secretários municipais de Saúde e de Turismo de Canela, tendo como pauta a realização de eventos públicos patrocinados pela prefeitura e a Covid-19.

“A posição do MP, desde a primeira audiência, foi no sentido da não realização de eventos que importassem em aglomeração de pessoas em locais abertos, por não ser possível afastar os riscos de contaminação, tanto de moradores quanto visitantes, com o coronavírus, em que pese os reconhecidos esforços da administração municipal”, informou o órgão.

Conforme o promotor, o MP deixou claro ao município que a programação da 33ª edição do Sonho de Natal de Canela importaria em risco elevado de contaminação, portanto, não seria recomendável que prosseguissem com as apresentações previstas.

“Eventos como esse, neste momento, não são recomendáveis em parte nenhuma do mundo. Em Canela, não seria diferente, já que atualmente vivenciamos um aumento no número de casos confirmados”, revelou Vieira.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul