A dúvida é frequente na França, primeiro país europeu afetado pela pandemia, no final de 2019. Mas a questão virou uma obsessão principalmente desde 20 de julho, quando o governo decidiu tornar o uso de máscaras obrigatório em todos os locais públicos fechados – lojas, supermercados, farmácias, além dos transportes coletivos, onde o acessório já era exigido.

As autoridades francesas se interessam pelo assunto desde maio, quando um estudo do HCSP já dizia que “em nenhum caso as viseiras, qualquer que seja sua fabricação, sua composição ou sua forma, apresentam uma performance de filtragem ou substituem um aparelho de proteção respiratório”.

Em outras palavras, elas criam uma barreira para as gotículas imitidas imediatamente por alguém que tosse ou espirra diante do indivíduo que a usa, mas não o protegem das partículas que ficam suspensas no ar. Como ressalta o Instituto Nacional de pesquisa em segurança da França, “as viseiras não são equipamentos de proteção respiratório, e sim de proteção dos olhos e do rosto”.

O mesmo debate foi levantado na Suíça, onde Escritório federal da saúde pública (OFSP, na sigla em francês) decretou que as viseiras não oferecem uma proteção suficiente contra a Covid-19. A decisão foi tomada após a constatação de que, após um levantamento feito em um hotel, vários funcionários que usavam máscaras não foram contaminados, enquanto os que usavam apenas as viseiras e que exerciam as mesmas funções contraíram o vírus.