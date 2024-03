Porto Alegre Começa a construção da nova sede da Guarda Municipal no Parque Marinha do Brasil, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 8 de março de 2024

O complexo, de dois andares, soma área construída de 735 metros quadrados. Foto: PMPA/Divulgação

A prefeitura de Porto Alegre iniciou a construção da nova sede da Guarda Municipal no Parque Marinha do Brasil. O projeto, previsto para ser entregue em um ano, consiste na reforma completa de uma edificação já existente no local.

As obras começaram na quinta-feira (7). A nova sede contará com um espaço para atendimento comunitário, além da estrutura necessária ao dia a dia dos agentes, como, por exemplo, áreas para o trabalho administrativo e vestuários. O complexo, de dois andares, soma área construída de 735 metros quadrados e terá as suas características arquitetônicas preservadas.

“A permanência da Guarda Municipal no Parque Marinha é parte do projeto de reformulação das bases da corporação. A proposta é aproximar os agentes da comunidade, por meio de estruturas fixas em alguns dos locais mais movimentados da Capital”, afirmou o secretário municipal de Segurança, Alexandre Aragon.

A empresa responsável pela execução das obras foi selecionada em concorrência pública. A iniciativa, orçada em R$ 3.074.049,21, faz parte do programa POA Segura, que, ao todo, compreende R$ 60 milhões em investimentos financiados pelo BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social).

“A atividade fundamental da Guarda Municipal está nos parques e praças. Por isso, nada mais adequado do que contarmos com base em dos principais espaços da nossa cidade, intensificando a presença da corporação entre os frequentadores”, ressaltou o comandante-geral da corporação, Marcelo Nascimento.

Novas sedes

A prefeitura informou que está qualificando as sedes da Guarda Municipal desde o ano passado, quando foram entregues o Posto Avançado do Parque Farroupilha (Redenção), o Comando Norte e o Comando Sul. Em breve, a corporação estará também com um posto no Parque Moinhos de Vento, o Parcão.

2024-03-08