Por Redação O Sul | 8 de março de 2024

No entanto, Biden pediu novamente para o Congresso aprovar um pacote bipartidário com ações para combater a crise migratória.

Durante o Discurso do Estado da União, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou, na quinta-feira (7), que não vai “demonizar” os imigrantes.

“Não vou demonizar os imigrantes dizendo que são veneno no sangue do nosso país. Não separarei famílias. Não proibirei pessoas por causa da sua fé, ao contrário do meu antecessor”, disse ele, referindo-se ao ex-presidente Donald Trump.

A questão da imigração é um dos principais pontos da campanha presidencial de 2024. Com o número de pessoas tentando cruzar a fronteira dos EUA com o México batendo recordes, Trump usa a questão como bastão político.

No discurso de quinta, Biden pediu novamente para o Congresso aprovar um pacote bipartidário com ações para combater a crise migratória. “Esse projeto salvaria vidas e traria ordem à fronteira”, ressaltou, afirmando que o texto daria autoridade emergencial ao presidente para fechar a fronteira quando o número de imigrantes for “esmagador”.

Discurso do Estado da União

O Discurso do Estado da União é uma tradição norte-americana iniciada com George Washington, em 1790, em que o presidente dos EUA faz ao Congresso e à população uma avaliação sobre o futuro do país, elencando seus planos de governo e anunciando medidas que devem ser adotadas nos próximos meses ou anos.

