Porto Alegre Começa a primeira etapa de revitalização do Ginásio Tesourinha, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Trabalhos no local devem se estender por oito meses Foto: Pedro Piegas/PMPA Trabalhos no local devem se estender por oito meses (Foto: Pedro Piegas/PMPA) Foto: Pedro Piegas/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A manhã desta segunda-feira (11) marcou o início das obras de revitalização do Ginásio Tesourinha (Osmar Fortes Barcellos), no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre. Os trabalhadores começaram pelos vestiários da estrutura, também receberão melhorias parte da arquibancada, aberturas e janelas e as salas administrativas, além de reparos na rede elétrica. O ginásio terá ainda uma nova subestação de energia.

A estimativa é que a reforma leve oito meses. O investimento resulta de uma emenda parlamentar do ex-deputado João Derly (R$ 1,1 milhão) com contrapartida de R$ 840 mil da Prefeitura de Porto Alegre.

Também estão previstas outras etapas de melhorias. Elas devem ocorrer a partir de 2024 e incluir a reforma da outra metade da arquibancada, troca de telhado, reparos nas cabines de televisão e de rádio, instalação de iluminação de LED, novos pontos de acessibilidade (elevador e rampas), além de reformas na pracinha e áreas externas. Com isso, serão investidos mais R$ 8 milhões.

Atividades

Mesmo com as obras, o ginásio segue aberto, funcionando com restrições em alguns setores, mas recebendo a comunidade para atividades esportivas. Em outubro deste ano, o Tesourinha completa 32 anos de existência. Local de eventos históricos, sediou, por exemplo, a final do Campeonato Nacional de Basquete, em 17 de abril de 1994, quando o Corinthians, de Santa Cruz do Sul, venceu Franca (SP) por 99 a 92. Naquele dia, o time gaúcho, comandado pelo técnico Ary Vidal, sagrou-se campeão brasileiro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/comeca-a-primeira-etapa-de-revitalizacao-do-ginasio-tesourinha-em-porto-alegre/

Começa a primeira etapa de revitalização do Ginásio Tesourinha, em Porto Alegre

2023-09-11