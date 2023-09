Inter Goleiros do Inter fazem trabalhos especiais durante parada Fifa

Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Time usa pausa da data Fifa para aumentar carga de atividades para goleiros Foto: Ricardo Duarte/Inter Time usa pausa da data Fifa para aumentar carga de atividades para goleiros (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com a parada das datas Fifa, o Inter está aproveitando para fazer treinos especiais para os seus goleiros. Atualmente, o dono da posição é Sergio Rochet. No momento, o goleiro está atuando com a seleção uruguaia. O uruguaio não tem dado espaço para os outros goleiros do elenco.

O elenco do Inter está fazendo trabalhos desde a última terça-feira (05) no CT Parque Gigante. Nos treinamentos diários, é comum os goleiros trabalharem à parte, com os preparadores de goleiros. Como as datas são apertadas, nem sempre existe tempo suficiente para ter outras atividades especiais.

“Esse período é importante para estabelecer algumas sequências de trabalho que temos dificuldade de fazer no período de jogos, e dar mais carga de trabalho, tentar aumentar o nível de força, focar na parte física ou mesmo técnica, dar progressão em cima das deficiências de cada goleiro. Aproveitar também para estender o trabalho, se preocupar menos com a questão de jogo e focar no atleta”, disse o preparador de goleiros Leonardo Martins.

Além de Rochet, os jovens Emerson Júnior e Anthoni completam as opções da posição para o técnico Eduardo Coudet para o gol do clube gaúcho. Os dois, porém, jamais atuaram como profissionais no Inter.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/goleiros-do-inter-fazem-trabalhos-especiais-durante-parada-fifa/

Goleiros do Inter fazem trabalhos especiais durante parada Fifa

2023-09-11