Por Redação O Sul | 21 de dezembro de 2021

De acordo com o Ministério da Saúde, deve ser utilizado o imunizante da Pfizer para a aplicação da dose de reforço Foto: Cristine Rochol/PMPA Já pode buscar a dose-extra quem completou até 7 de agosto o esquema básico de imunização. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Porto Alegre baixou de cinco para quatro meses (oito semanas) no prazo de aplicação do reforço vacinal contra o coronavírus. Para isso, a redução está sendo colocada em prática de forma escalonada e com o imunizante da Pfizer, recomendado pelo Ministério da Saúde para essa finalidade.

Já podem buscar a dose-extra todas as pessoas que completaram até o dia 7 de agosto o esquema básico (duas injeções de Coronavac-Butantan, Oxford-Astrazeneca ou da própria Pfizer-Comirnaty, bem como a aplicação única da Janssen, produzida pelo laboratório sueco vinculado à norte-americana Johnson & Johnson). A partir da próxima segunda-feira (27), será a vez de receber o reforço quem encerrou o ciclo até 27 de agosto.

A alteração nesse intervalo havia sido anunciada oficialmente no último domingo (19) pelo titular do Ministério da Saúde, Marcelo Queiroga. No Rio Grande do Sul, foi aprovada no dia seguinte pela Comissão Intergestores Bipartite (CIB), composta por representantes de Secretarias da Saúde em âmbito municipal e estadual.

Público infantil

No que se refere à aplicação da primeira dose de vacina para o público infantil com idade entre 5 e 11 anos, entretanto, possíveis datas e outros detalhes só devem ser anunciados em janeiro pelo Ministério da Saúde.

Há uma série de questões a serem definidas, a exemplo da própria logística, que dependem inclusive da disponibilização de doses para os Estados. Em caso de dúvida, podem ser acessados os sites prefeitura.poa.br e estado.rs.gov.br.

(Marcello Campos)

