Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2024

Evento reúne especialistas dos EUA, México, Argentina e Espanha. (Foto: Reprodução)

O 4° Congresso Internacional CEFI (Centro de Estudos da Família e do Indivíduo) – FACEFI (Faculdade do Centro de Estudos da Família e do Indivíduo) começa nesta quinta-feira (29) e vai até o próximo sábado (31), no Hotel Embaixador, em Porto Alegre, debatendo diferentes abordagens da psicologia, com discussões envolvendo a saúde mental em situações de crises e emergências, trauma e consequências, entre outros temas.

Além de palestras que abordam situações decorrentes das catástrofes climáticas no RS, o evento também terá debates sobre inteligência artificial na saúde mental, relações amorosas abusivas, sexualidade 60+, diversidade relacional, parentalidade, consumo problemático da pornografia, luto parental e relações amorosas. A programação de três dias terá a participação de especialistas nestes temas do Brasil, Estados Unidos, México, Argentina e Espanha, além de professores da graduação e pós-graduação CEFI-FACEFI.

Uma das atrações será a psicóloga norte-americana Robin Walzer, pela primeira vez no Brasil, que abordará Transtorno de Estresse Pós-Traumático – TEPT e problemas relacionados ao trauma, Como a Terapia de Aceitação e Compromisso (ACT) pode ajudar a sobreviver/viver após uma catástrofe e Injúria Moral: Habilidades da Terapia de Aceitação e Compromisso – ACT para superar a vergonha, a raiva e o trauma para recuperar seus valores.

Comissão Organizadora

– Adriana Zilberman;

– Francine Gonçalves;

– Mara Lins;

– Eduarda Rosa;

– João Alves;

– José Cruz Gaitán;

– Mariana Dillenburg;

– Mariana Zanatta;

– Michele Klotz da Rosa;

– Stephanie Mello.

Centro de Estudos

O Centro de Estudos da Família e do Indivíduo (CEFI) completa 35 anos em 2024, sendo pioneiro no desenvolvimento da Terapia de Família e Casal em Porto Alegre. Desde então, seu foco foi na qualificação profissional em diversas abordagens da Psicologia, buscando o que há de novo com validação científica. A área de ensino e pesquisa sempre foi um dos pilares da instituição que já formou mais de 100 turmas especialização, aperfeiçoamento e extensão desde a década de 1990. A Faculdade do Centro de Estudos da Família e do Indivíduo (FACEFI) foi criada em 2020, voltada ao ensino de graduação da Psicologia, numa proposta inovadora.

