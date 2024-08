Saúde Rejuvenescimento facial: especialista explica por que o Brasil é referência em cirurgias plásticas no rosto

Por Redação O Sul | 27 de agosto de 2024

O Brasil realiza, anualmente, quase 2 milhões de cirurgias plásticas, segundo dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. (Foto: Reprodução)

O Brasil realiza, anualmente, quase 2 milhões de cirurgias plásticas, segundo dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP). Estes números colocam o país como o segundo maior no ranking dos que mais realizam esses procedimentos, atrás apenas dos Estados Unidos. Mas qual seria o motivo?

O pioneirismo e técnica apurada em certos procedimentos são algumas das razões. “Os cirurgiões plásticos brasileiros sempre foram muito reconhecidos em todo o mundo, mesmo antes do Dr. Ivo Pintaguy, referência mundial na área”, explica Laertes Thomaz Junior, cirurgião plástico especializado em lifting facial, ao jornal O Globo.

“Especialmente após a pandemia, a busca por esse tipo de procedimento cresceu muito, trazendo ainda mais foco para o mercado de cirurgia plástica no Brasil”, acrescenta.

– Brasil está entre os países que mais fazem cirurgias plásticas: Atualmente, um dos focos da cirurgia plástica no Brasil é o turismo estético, que movimenta milhões por ano e atrai pessoas que moram no exterior e vêm ao país realizar procedimentos no rosto ou corpo por custos menores, com cirurgiões renomados e garantia de bons resultados.

“Algumas pesquisas já mostram que as cirurgias de plástica facial no Brasil aumentaram mais de 300% e não param de crescer a cada ano, inclusive em pessoas com menos de 30 anos”, afirma Dr. Laertes, especialista em lifting facial com uma técnica chamada Deep Plane, criada por especialistas norte-americanos e que resulta em uma pele mais firme e aparência mais natural, trazendo efeitos mais duradouros.

– Quais os motivos: Um dos motivos pelos quais os cirurgiões plásticos brasileiros são tão buscados e valorizados no mundo incluem uma formação robusta na área, com treinamentos bastante aprofundados já durante a residência.

“As faculdades de Medicina no Brasil preparam um cirurgião plástico com técnicas muito avançadas e, depois, suas especializações vão direcionando o conhecimento para uma área específica”, destaca o médico, que realizou algumas especializações nas técnicas mais modernas de lifting facial e lipoaspiração.

– Procura por procedimentos em alta: Atualmente, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica é composta por aproximadamente 6.700 cirurgiões plásticos, entre titulares, associados e aspirantes a membros. Boa parte deles atua em São Paulo, que é destino mundial de pessoas que desejam se submeter a cirurgias plásticas no rosto ou no corpo.

“Temos as melhores técnicas, com possibilidades mais acessíveis, especialmente para estrangeiros, além de uma alta qualidade e tecnologia nas clínicas e consultórios, oferecendo equipamentos extremamente modernos”, diz Dr. Laertes, que atende muitos pacientes vindos do exterior e, inclusive, é membro da Sociedade Norte-Americana de Cirurgia Plástica.

– Importante lembrar: Vale ressaltar que embora o Brasil seja referência em cirurgia plástica e tenha profissionais altamente qualificados escolher um profissional da área e pesquisar nos sites do Conselho Federal de Medicina e dos Conselhos Regionais de Medicina é de extrema importância. As informações são do jornal O Globo.

