Por Redação O Sul | 31 de agosto de 2025

Evento prossegue até 21 de setembro, dentro e fora dos 253 piquetes. (Foto: Alex Rocha/Arquivo PMPA)

Um dos principais eventos do tradicionalismo gaúcho, o Acampamento Farroupilha de Porto Alegre chega à sua 43ª edição nesta segunda-feira (1º). A abertura oficial está marcada para as 18h, no Parque da Harmonia (Centro Histórico/bairro Praia de Belas). São mais de 120 atrações gratuitas até o dia 21 de setembro, além das atividades nos 253 piquetes – um acréscimo de 35% sobre a edição passada.

Shows de música, dança e poesia compõem uma programação cultural intensa, em dois palcos: Jayme Caetano Braun (com estrutura 360º) e Nico Fagundes. São diversos nomes confirmados, tais como Tchê Barbaridade, Tchê Guri, Shana Müller, Pirisca Grecco, Nenito Sarturi e Jairo Lambari Fernandes.

Espécie de versão reduzida de um Centro de Tradições Gaúchas (CTG), os piquetes foram montados ao longo de agosto, após um processo de análise que incluiu a apresentação de projeto cultural em sintonia com o tema geral do evento: “Ondas curtas para uma história longa – o centenário de Darcy Fagundes e os 70 anos do Grande Rodeio Coringa”. Também foram exigida a aprovação dos respectivos Planos de Prevenção e Proteção Contra Incêndios (PPCI).

O Acampamento Farroupilha é produzido pela Secretaria Municipal da Cultura (SMC), por meio da Comissão dos Festejos Farroupilhas, em parceria com a empresa GAM3, concessionária do Parque. Para a titular da Secretaria Municipal da Cultura (SMC) e presidente da Comissão Municipal dos Festejos Farroupilhas, Liliana Cardoso Duarte, a quantidade de adesões mais uma vez superou as expectativas.

Homenagens

Natural de Uruguaiana (Fronteira-Oeste) e radicado em Porto Alegre, Darcy Fagundes (1924-1984) foi poeta, declamador, ator e comunicador, além de um dos pioneiros do tradicionalismo gaúcho no rádio, televisão e cinema. Dentre suas facetas mais conhecidas está a de apresentador do programa radiofônico “Grande Rodeio Coringa”, na antiga rádio Farroupilha.

Já o patrono da edição 2025 do Acampamento é Mário Barboza de Mattos, engenheiro agrônomo, jornalista, escritor e artista plástico que esteve presente nos primórdios do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG). Ele completará 101 anos de idade no dia 12 de dezembro.

“Natural de Pelotas [Região Sul do Estado] e primo do folclorista Barbosa Lessa [1929-2002], Mattos tem uma trajetória marcada por contribuições significativas à cultura do Estado”, ressaltou a Comissão dos Festejos ao escolher o homenageado.

Já a canção-tema é “O Vaqueano do Rádio”, com letra de Fernando Espindola e música de Lucas Mello e

Thomas Facco, em interpretação do grupo Alma Gaudéria. Sua escolha se deu entre 11 concorrentes, inscritas a partir de chamada pública e com seleção no dia 29 de maio, com os votos dos integrantes do colegiado responsável pela organização do evento, com o apoio do Instituto Estadual de Música (IEM-RS).

Prefeitura

A prefeitura de Porto Alegre conta com um piquete de 200 metros-quadrados, próximo ao palco principal. No local há salas de reunião, cozinha, bar, churrasqueira, área de atendimento e salão de eventos, tudo disponível para atividades de outros órgãos municipais, bem como para abrigar a Chama Crioula.

Durante as três semanas de evento, o prefeito Sebastião Melo despachará no local, assim como a titular da SMC, Liliana Cardoso Duarte. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Eventos (SMDete) também utilizará a estrutura, para reuniões sobre o projeto “Turismo de Galpão”.

(Marcello Campos)

