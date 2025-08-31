Segunda-feira, 01 de setembro de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Porto Alegre Hospital de Porto Alegre oferece alternativa terapêutica a pacientes com esclerose múltipla

Por Redação O Sul | 31 de agosto de 2025

Instituição é pioneiro no procedimento, que envolve transplante de células-tronco. (Foto: Freepik)

O Hospital Moinhos de Vento (HMV), em Porto Alegre, lançou um protocolo especializado em Transplante Autólogo de Células-Tronco Hematopoiéticas (TACTH) para controlar surtos de Esclerose Múltipla (EM) e evitar a progressão  do quadro em seus pacientes. Com isso, a instituição passa a ser referência nessa alternativa terapêutica para doenças que não respondem a tratamentos convencionais.

Nas últimas duas décadas, o surgimento das drogas modificadoras de doença (DMD) revolucionou o prognóstico da Esclerose Múltipla. Mesmo assim, alguns pacientes com formas mais ativas da doença ainda apresentam surtos recorrentes, novas lesões na ressonância magnética ou progressão da incapacidade.

Para esses casos, o TACTH surge como uma alternativa altamente eficaz e segura, baseada na substituição do sistema imunológico patogênico. Estudos com mais de 4 mil pacientes em diversos países demonstram a alta eficácia do método no controle da atividade inflamatória da EM. Ensaios clínicos também apontam sobrevida com estabilização da EDSS (escala que mede a progressão da incapacidade) e atenuação de sintomas como fadiga.

“Trata-de uma conquista significativa para os pacientes com esclerose múltipla. Oferecer uma opção terapêutica com potencial de estabilizar a doença e melhorar seus sintomas representa um avanço real na qualidade de vida dessas pessoas”, salienta a médica hematologista Alini Vargas, vinculada ao Moinhos e especialista em transplante de medula óssea.

O processo de triagem será feito em nível ambulatorial, com avaliação pelas equipes de Neurologia e Hematologia. Consultas podem ser agendas por telefone ou whatsapp – o número é (51) 3314-3434. Saiba mais também no site hospitalmoinhos.org.br.

(Marcello Campos)

