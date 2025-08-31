Domingo, 31 de agosto de 2025
Por Redação O Sul | 31 de agosto de 2025
O atendimento presencial ocorre de segunda a sexta-feira, em cinco locaisFoto: Alex Rocha/PMPA
A partir desta segunda-feira (1º), o Sine Municipal de Porto Alegre disponibiliza 1.678 vagas no mercado de trabalho. Destas, 10 são para pessoas com deficiência (PcDs).
O atendimento presencial ocorre de segunda a sexta-feira, em cinco locais:
– Secretaria da Inclusão e Desenvolvimento Humano, da 8h30 às 17h (avenida João Pessoa, 1105, bairro Farroupilha).
– Subprefeituras (das 9h às 12h e das 13h30 às 17h) Nordeste (rua Irmão Ildefonso Luiz, 240, bairro Mario Quintana); Cruzeiro (rua Mariano de Mattos, 889, bairro Santa Teresa) Restinga (rua Rubem Pereira Torely, 333, bairro Restinga) e Norte (rua Afonso Paulo Feijó, 220, bairro Sarandi).