Política Monitoramento na área externa da casa de Bolsonaro repercute no Congresso

Por Redação O Sul | 31 de agosto de 2025

Deputados e senadores divergem sobre nova decisão que determina a presença de vigília policial na residência do ex-presidente Foto: Ton Molina/STF Deputados e senadores divergem sobre nova decisão que determina a presença de vigília policial na residência do ex-presidente. (Foto: Ton Molina/STF) Foto: Ton Molina/STF

Parlamentares usaram as redes sociais para repercutir a vigília policial que teve início na área externa da residência do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no sábado (30). A decisão do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, que determinou o monitoramento da parte descoberta do terreno, gerou reações contrárias entre senadores e deputados.

Membros da oposição condenaram a nova decisão, que determina o policiamento na área externa da casa e a revista de todos os carros que saiam da residência de Bolsonaro. Entretanto, governistas comemoraram o “novo capítulo” da medida cautelar contra o ex-presidente.

Confira as declarações de alguns parlamentares:

Eduardo Bolsonaro (PL-SP)

O deputado Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, disse que espera que os policiais que estão monitorando a casa de Bolsonaro “saibam do abuso que estão cometendo, cumprindo ordem manifestamente ilegal”.

General Hamilton Mourão (Republicanos-SP)

Ex-vice presidente do país, durante o mandato de Bolsonaro, o senador Hamilton Mourão (Republicanos-SP) afirmou que “colocar a polícia dentro do terreno onde ele reside e revistar carros configura-se como um dos maiores abusos já feitos na história do Brasil”.

Lindbergh Farias (PT-RJ)

O deputado Lindbergh Farias, líder do PT na Câmara, comentou como um “novo capítulo” o monitoramento da área externa da casa do ex-presidente. O parlamentar afirmou, ainda, que as decisões tomadas atendem “aos alertas que nós [Lindbergh] e a PF fizemos sobre o risco concreto de fuga, pontos cegos no monitoramento e até falhas possíveis na tornozeleira eletrônica”.

“A democracia resiste. No dia 2/9 começará o julgamento histórico: pela primeira vez, um militar golpista no banco dos réus. O Brasil verá as provas devastadoras da trama que tentou anular as eleições de 2022 e destruir o Estado Democrático de Direito”, finalizou o deputado petista.

Guilherme Boulos (PSOL-SP)

“Tá pensando que vai dar fuga da justiça, é?”, ironizou o deputado do PSOL Guilherme Boulos, via rede social X.

Monitoramento de Bolsonaro

Com a decisão, os policiais penais ficam dentro da casa de Bolsonaro, mas na área descoberta. O ex-presidente foi avisado da nova medida de monitoramento imposta, bem como sua segurança pessoal. A nova decisão também manda que todos os carros que saiam da casa de Bolsonaro sejam revistados. E um relatório diário deve ser feito e enviado ao STF.

A determinação de Moraes usou informações da Polícia Penal sobre “pontos cegos” no terreno, que podem atrapalhar o sinal da tornozeleira eletrônica utilizada pelo ex-presidente. O policiamento dentro da casa de Bolsonaro foi uma solicitação da Polícia Federal. A PGR (Procuradoria-Geral da República) foi contrária à medida.

Na última quarta (26), após decisão de Moraes, a Polícia Penal do Distrito Federal já havia começado a monitorar de forma integral o entorno da casa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), dentro do condomínio onde mora, na região do Jardim Botânico, em Brasília.

