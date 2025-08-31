Domingo, 31 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Política Monitoramento na área externa da casa de Bolsonaro repercute no Congresso

Por Redação O Sul | 31 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Deputados e senadores divergem sobre nova decisão que determina a presença de vigília policial na residência do ex-presidente

Foto: Ton Molina/STF
Deputados e senadores divergem sobre nova decisão que determina a presença de vigília policial na residência do ex-presidente. (Foto: Ton Molina/STF)

Parlamentares usaram as redes sociais para repercutir a vigília policial que teve início na área externa da residência do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no sábado (30). A decisão do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, que determinou o monitoramento da parte descoberta do terreno, gerou reações contrárias entre senadores e deputados.

Membros da oposição condenaram a nova decisão, que determina o policiamento na área externa da casa e a revista de todos os carros que saiam da residência de Bolsonaro. Entretanto, governistas comemoraram o “novo capítulo” da medida cautelar contra o ex-presidente.

Confira as declarações de alguns parlamentares:

Eduardo Bolsonaro (PL-SP)

O deputado Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, disse que espera que os policiais que estão monitorando a casa de Bolsonaro “saibam do abuso que estão cometendo, cumprindo ordem manifestamente ilegal”.

General Hamilton Mourão (Republicanos-SP)

Ex-vice presidente do país, durante o mandato de Bolsonaro, o senador Hamilton Mourão (Republicanos-SP) afirmou que “colocar a polícia dentro do terreno onde ele reside e revistar carros configura-se como um dos maiores abusos já feitos na história do Brasil”.

Lindbergh Farias (PT-RJ)

O deputado Lindbergh Farias, líder do PT na Câmara, comentou como um “novo capítulo” o monitoramento da área externa da casa do ex-presidente. O parlamentar afirmou, ainda, que as decisões tomadas atendem “aos alertas que nós [Lindbergh] e a PF fizemos sobre o risco concreto de fuga, pontos cegos no monitoramento e até falhas possíveis na tornozeleira eletrônica”.

“A democracia resiste. No dia 2/9 começará o julgamento histórico: pela primeira vez, um militar golpista no banco dos réus. O Brasil verá as provas devastadoras da trama que tentou anular as eleições de 2022 e destruir o Estado Democrático de Direito”, finalizou o deputado petista.

Guilherme Boulos (PSOL-SP)

“Tá pensando que vai dar fuga da justiça, é?”, ironizou o deputado do PSOL Guilherme Boulos, via rede social X.

Monitoramento de Bolsonaro

Com a decisão, os policiais penais ficam dentro da casa de Bolsonaro, mas na área descoberta. O ex-presidente foi avisado da nova medida de monitoramento imposta, bem como sua segurança pessoal. A nova decisão também manda que todos os carros que saiam da casa de Bolsonaro sejam revistados. E um relatório diário deve ser feito e enviado ao STF.

A determinação de Moraes usou informações da Polícia Penal sobre “pontos cegos” no terreno, que podem atrapalhar o sinal da tornozeleira eletrônica utilizada pelo ex-presidente. O policiamento dentro da casa de Bolsonaro foi uma solicitação da Polícia Federal. A PGR (Procuradoria-Geral da República) foi contrária à medida.

Na última quarta (26), após decisão de Moraes, a Polícia Penal do Distrito Federal já havia começado a monitorar de forma integral o entorno da casa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), dentro do condomínio onde mora, na região do Jardim Botânico, em Brasília.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Política

Projeto Bota-Fora atende dez comunidades nesta semana em Porto Alegre
Papa Leão XIV cita Ucrânia e Minnesota e pede o fim da “pandemia de armas” que mata crianças
https://www.osul.com.br/monitoramento-na-area-externa-da-casa-de-bolsonaro-repercute-no-congresso/ Monitoramento na área externa da casa de Bolsonaro repercute no Congresso 2025-08-31
Deixe seu comentário

Últimas

Esporte Bia Haddad vence a terceira e avança às oitavas de final do US Open de Tênis
Mundo Morre o brasileiro que servia como sargento no exército de Israel
Mundo Israel diz ter matado o porta-voz do Hamas em novo ataque a Gaza
Mundo Papa Leão XIV cita Ucrânia e Minnesota e pede o fim da “pandemia de armas” que mata crianças
Porto Alegre Projeto Bota-Fora atende dez comunidades nesta semana em Porto Alegre
Porto Alegre Semana começa com 1.678 vagas de emprego no Sine Municipal de Porto Alegre
Porto Alegre Unidade móvel de saúde leva atendimento a cinco comunidades de Porto Alegre nesta semana
Mundo Primeiro-ministro da Índia diz que o país está comprometido em fortalecer os laços com a China
Inter No Beira-Rio, Inter recebe o Fortaleza pelo Brasileirão
Política Supremo Tribunal Federal se prepara para novo julgamento histórico
Pode te interessar

Política Supremo Tribunal Federal se prepara para novo julgamento histórico

Política Governo federal projeta novas sanções dos Estados Unidos com julgamento de Bolsonaro por suposta tentativa de golpe

Política Bolsonaro e militares começam a ser julgados nesta semana no Supremo

Política “O Brasil está preparado para ter Eduardo Leite presidente”, diz líder do PSD no Rio Grande do Sul