Domingo, 31 de agosto de 2025

Porto Alegre Unidade móvel de saúde leva atendimento a cinco comunidades de Porto Alegre nesta semana

Por Redação O Sul | 31 de agosto de 2025

Estarão disponíveis vacinas do calendário, consultas médicas e de enfermagem, coleta de citopatológico para prevenção de câncer de colo uterino, teste de gravidez

Foto: Giulian Serafim/PMPA
Estarão disponíveis vacinas do calendário, consultas médicas e de enfermagem, coleta de citopatológico para prevenção de câncer de colo uterino, teste de gravidez. (Foto: Giulian Serafim/PMPA)

A unidade móvel da Secretaria Municipal de Saúde atenderá cinco comunidades durante a semana nos bairros Santa Tereza, Lageado, Humaitá, Anchieta e Mário Quintana, em Porto Alegre. Nesta segunda-feira (1º), o ônibus estará na rua Dona Helena, 100, das 10h às 16h.

Estarão disponíveis vacinas do calendário, consultas médicas e de enfermagem, coleta de citopatológico para prevenção de câncer de colo uterino, teste de gravidez, aplicação de medicação injetável, curativo e retirada de pontos.

As comunidades também terão acesso a consultas de pré-natal, testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C, verificação de pressão e glicose, consultas de puericultura, encaminhamentos para especialidades, distribuição de medicamentos de receitas simples e atualização de receitas.

Programação de 1º a 5 de setembro:

Segunda-feira, 1º – Cruzeiro do Sul (rua Dona Helena, 100 – EEEF Almirante Álvaro Alberto da Motta e Silva, bairro Santa Tereza), das 10h às 16h
Terça-feira, 2 – Esporte Clube Lageado (avenida Edgar Pires de Castro, 9316, bairro Lageado), das 10h às 16h
Quarta-feira, 3 – Vila Santo André (avenida Ernesto Neugebauer, 2470, bairro Humaitá), das 10h às 16h
Quinta-feira, 4 – Vila Dique (avenida Dique, 746, ONG Nossa Casa, bairro Anchieta), das 10h às 16h
Sexta-feira, 5 – Irmãos Maristas (rua Tenente Coronel Valdomiro Eifler, 450, bairro Mário Quintana), das 10h às 16h

