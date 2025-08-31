Mundo Primeiro-ministro da Índia diz que o país está comprometido em fortalecer os laços com a China

Por Redação O Sul | 31 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











Fala do primeiro-ministro indiano (E) aconteceu durante encontro bilateral com o presidente chinês, Xi Jinping Foto: Reprodução Fala do primeiro-ministro indiano aconteceu durante encontro bilateral com o presidente chinês, Xi Jinping (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, afirmou que está comprometido em fortalecer os laços com a China em uma reunião crucial com o presidente Xi Jinping neste domingo (31), quando ambos os líderes discutiram a necessidade de expandir os laços comerciais e de investimento em meio às tarifas dos Estados Unidos.

Modi está na China pela primeira vez em sete anos para participar de uma reunião de dois dias da Organização de Cooperação de Xangai, juntamente com o presidente russo, Vladimir Putin, e outros líderes da Ásia Central, do Sul e do Sudeste Asiático e do Oriente Médio.

A reunião bilateral ocorreu cinco dias após Washington impor tarifas punitivas de 50% sobre produtos indianos devido às compras de petróleo russo por Nova Déli. Analistas afirmam que Xi e Modi buscam apresentar uma frente unida contra a pressão ocidental.

Modi afirmou que a Índia e a China buscam autonomia estratégica e que seus laços não devem ser vistos pela perspectiva de um terceiro país, de acordo com um comunicado do ministério das Relações Exteriores da Índia sobre a reunião.

Modi e Xi discutiram a necessidade de prosseguir a partir de uma “direção política e estratégica” para expandir os laços bilaterais de comércio e investimento e reduzir o déficit comercial da Índia com a China, afirmou o ministério.

Os líderes também discutiram a expansão de pontos em comum em questões bilaterais, regionais e globais, além de desafios como terrorismo e comércio justo em plataformas multilaterais, afirmou o comunicado indiano.

“Estamos comprometidos em progredir em nossas relações com base no respeito mútuo, na confiança e na sensibilidade”, disse Modi a Xi durante a reunião à margem da cúpula, de acordo com um videoclipe publicado na conta oficial do líder indiano no X.

QUESTÃO DA FRONTEIRA

Modi afirmou que uma atmosfera de “paz e estabilidade” foi criada na disputada fronteira com o Himalaia, local de um prolongado impasse militar após confrontos fatais entre tropas em 2020, que congelaram a maioria das áreas de cooperação entre os rivais estratégicos com armas nucleares.

Ele acrescentou que um acordo foi alcançado entre as duas nações sobre a gestão da fronteira, sem fornecer detalhes. Os vizinhos compartilham uma fronteira de 3.800 km mal demarcada e disputada desde a década de 1950.

“Não devemos… deixar que a questão da fronteira defina a relação geral entre China e Índia”, disse Xi, segundo a agência de notícias estatal chinesa, Xinhua. Os laços entre China e Índia poderiam ser “estáveis ​​e de longo alcance” se ambos os lados se concentrassem em se ver como parceiros ao invés de rivais, acrescentou Xi.

Ambos os líderes tiveram uma reunião decisiva na Rússia no ano passado, após chegarem a um acordo de patrulha de fronteira, desencadeando um degelo provisório nas relações que se acelerou nas últimas semanas, à medida que Nova Déli busca se proteger contra novas ameaças tarifárias de Washington.

Os voos diretos entre os dois países, suspensos desde 2020, estão sendo retomados, acrescentou Modi, sem fornecer um prazo. A China concordou em suspender as restrições à exportação de terras raras, fertilizantes e máquinas de perfuração de túneis neste mês, durante uma visita importante à Índia do ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi.

A China se opõe às tarifas elevadas impostas por Washington à Índia e “apoiará firmemente a Índia”, afirmou Xu Feihong, embaixador chinês na Índia, neste mês. Durante décadas, Washington cultivou laços com Nova Déli na esperança de que ela atuasse como um contrapeso regional a Pequim.

Nos últimos meses, a China permitiu que peregrinos indianos visitassem locais hindus e budistas no Tibete, e ambos os países suspenderam as restrições recíprocas de vistos de turismo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/primeiro-ministro-da-india-diz-que-o-pais-esta-comprometido-em-fortalecer-os-lacos-com-a-china/

Primeiro-ministro da Índia diz que o país está comprometido em fortalecer os laços com a China

2025-08-31