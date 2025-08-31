Domingo, 31 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Política Supremo Tribunal Federal se prepara para novo julgamento histórico

Por Redação O Sul | 31 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Corte se prepara para julgar Jair Bolsonaro. Decisão entrará para história do STF, que já julgou Lula e Fernando Collor, em processos que impactaram o cenário político

Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
Corte se prepara para julgar Jair Bolsonaro. Decisão entrará para história do STF, que já julgou Lula e Fernando Collor, em processos que impactaram o cenário político. (Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

O STF (Supremo Tribunal Federal) se prepara para mais um julgamento histórico, com oito pessoas no banco dos réus, incluindo Jair Bolsonaro (PL), que se torna o terceiro ex-presidente a ser julgado pela Corte. Os julgamentos anteriores, envolvendo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Fernando Collor (Agir), foram marcos significativos nos cenários político e judiciário do país.

O STF, como instância máxima da Justiça brasileira, tem sido responsável por processar e julgar diversas autoridades ao longo das últimas décadas. Um dos casos mais notáveis ocorreu em dezembro de 1994, quando Fernando Collor foi absolvido da acusação de corrupção passiva. No entanto, anos depois, Collor foi condenado por crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, relacionados a contratos da então chamada BR Distribuidora.

O caso do Mensalão e suas consequências

O julgamento do Mensalão se destacou como o mais emblemático e extenso da história do STF, estendendo-se por mais de sete anos, com 53 sessões de julgamento. Dos 38 réus, 24 foram condenados, embora em 2021 nenhum permanecesse preso. Este caso provocou mudanças significativas na organização dos julgamentos do Supremo, levando à primeira alteração no sistema de distribuição de processos criminais.

Mudanças no regimento e casos recentes

Ao longo dos anos, o STF passou por diversas alterações em seu regimento interno quanto à competência para julgar ações penais. A mais recente mudança ocorreu no final de 2023, proposta pelo ministro Luiz Roberto Barroso, visando racionalizar a distribuição dos processos criminais e reduzir a sobrecarga do plenário.

Agora, caberá à primeira turma do STF, composta por Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Luiz Fux e Flávio Dino, julgar a ação penal da suposta trama golpista. A decisão deste colegiado determinará se Bolsonaro e os demais réus serão condenados ou absolvidos, em mais um capítulo significativo na história do Supremo Tribunal Federal.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Política

No Rio de Janeiro, Grêmio enfrenta o Flamengo pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro
No Beira-Rio, Inter recebe o Fortaleza pelo Brasileirão
https://www.osul.com.br/supremo-tribunal-federal-se-prepara-para-novo-julgamento-historico/ Supremo Tribunal Federal se prepara para novo julgamento histórico 2025-08-31
Deixe seu comentário

Últimas

Economia Começa nesta segunda-feira o prazo para pagar dívidas com a prefeitura de Porto Alegre com desconto de até 90%
Esporte Bia Haddad vence a terceira e avança às oitavas de final do US Open de Tênis
Mundo Morre o brasileiro que servia como sargento no exército de Israel
Mundo Israel diz ter matado o porta-voz do Hamas em novo ataque a Gaza
Mundo Papa Leão XIV cita Ucrânia e Minnesota e pede o fim da “pandemia de armas” que mata crianças
Política Monitoramento na área externa da casa de Bolsonaro repercute no Congresso
Porto Alegre Projeto Bota-Fora atende dez comunidades nesta semana em Porto Alegre
Porto Alegre Semana inicia com 1.678 vagas de emprego no Sine Municipal de Porto Alegre
Porto Alegre Unidade móvel de saúde leva atendimento a cinco comunidades de Porto Alegre nesta semana
Mundo Primeiro-ministro da Índia diz que o país está comprometido em fortalecer os laços com a China
Pode te interessar

Política Monitoramento na área externa da casa de Bolsonaro repercute no Congresso

Política Governo federal projeta novas sanções dos Estados Unidos com julgamento de Bolsonaro por suposta tentativa de golpe

Política Bolsonaro e militares começam a ser julgados nesta semana no Supremo

Política “O Brasil está preparado para ter Eduardo Leite presidente”, diz líder do PSD no Rio Grande do Sul