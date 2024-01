Geral Começa em Porto Alegre o Fórum Social Mundial da População Idosa

Por Redação O Sul | 22 de janeiro de 2024

No evento, foi destacada necessidade de dar mais atenção à população idosa, que cresce em todo o mundo. (Foto: Giovanni Disegna/Ascom SJCDH)



A 9ª edição do Fórum Social Mundial da Pessoa Idosa (FSMPI) foi oficialmente aberta em Porto Alegre. A solenidade ocorreu na tarde dessa segunda-feira (22) na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul (AL-RS). Diversas palestras e atividades abordando a temática serão realizadas até sexta-feira (26), na capital gaúcha, e contarão com transmissão on-line.

“Esse encontro é fundamental para promovermos o debate e apontarmos caminhos para o Estado, visando a uma política pública mais inclusiva para a pessoa idosa”, disse o secretário de Desenvolvimento Social, Beto Fantinel, que representou o governador Eduardo Leite na cerimônia. “Neste ano, teremos projetos que objetivam ofertar qualidade de vida para essa parcela da população.”

“Precisamos proporcionar condições para que essas pessoas continuem vivendo com qualidade”, destacou o presidente do Instituto Amigo do Fórum Social Mundial Porto Alegre, Lélio Luzard Falcão.

O secretário de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, Fabricio Peruchin, também participou da cerimônia e destacou a relevância do evento. “É um momento importante para debater e lançar nossos olhos para essa pauta que envolve o futuro do Estado”, pontuou. “Precisamos, cada vez mais, garantir os direitos da pessoa idosa e, além disso, possibilitar um envelhecimento saudável.”

O fórum é organizado pelo Instituto Amigos do Fórum Social Mundial Porto Alegre e conta com apoio do governo do Estado, por meio das secretarias de Desenvolvimento Social, da Cultura, de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos e de Turismo; do Conselho Estadual do Idoso; do Tribunal de Contas do Estado; do Tribunal de Justiça; da prefeitura de Porto Alegre; da Câmara Municipal por meio da Frente Parlamentar em Defesa da Pessoa Idosa de Porto Alegre; e da Faculdade Factum.

Representantes da Organização das Nações Unidas (ONU), da Organização Mundial de Saúde (OMS), Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal), Departamento das Nações Unidas para Assuntos Econômicos e Sociais (Undesa), Fundo de População das Nações Unidas participam, de forma híbrida (presencial e on-line), de debates sobre temas como a década do envelhecimento ativo e saudável; a cidade amiga do idoso; a Rede Nacional de Proteção e Violência contra a Pessoa Idosa (Renadi); a Economia Prateada; a prática de esportes na terceira idade, cultura, educação, segurança, mobilidade e inclusão digital, entre outros.

