Por Redação O Sul | 19 de junho de 2023

Vítima foi escolhida de forma aleatória na área central da cidade. (Foto: Arquivo/MP-RS)

Às 9h desta terça-feira (20), começa em Vacaria (Nordeste gaúcho) o julgamento de um homem de 32 anos, acusado de matar André Roberto Girardi Lima, 48 anos e que vivia em situação de rua. O crime foi cometido no ano passado e motivou o Ministério Público a denunciar o réu por homicídio triplamente qualificado – motivo torpe, crueldade e uso de recurso que impediu a defesa.

A cena foi registrada por uma câmera de segurança e mostra um ataque com chutes, socos e pisões. De acordo com a promotoria, a vítima foi assassinada “por puro exibicionismo” do agressor, de 32 anos e mantido na cadeia desde então: “Ele agiu com e violência extrema uma pessoa completamente incapaz de se defender”.

Conforme o promotor de Justiça Damasio Sobiesiak, que atua no caso, não haverá testemunhas em plenário. Após o interrogatório do homicida, acusação e defesa terão uma hora e meia cada para um se manifestar. Se houver réplica e tréplica, cada parte terá mais uma hora.

Barbárie

O homicídio brutal foi registrado por volta das 5h do dia 20 de fevereiro de 2022 na rua Marechal Floriano, área central da cidade. Relatos de pessoas próximas ao autor do crime apontam que ele premeditou e avisou amigos sobre o ataque, apenas “para mostrara a eles como é que se mata uma pessoa”.

Quando um homem com sinais de embriaguez o abordou com o pedido de um cigarro, o agressor vislumbrou a oportunidade de concretizar o seu plano. Imediatamente, passou a espancar o indivíduo sobretudo na região da cabeça. Testemunhas ainda tentaram impedir, mas ele prosseguiu com o ataque mesmo após a vítima cair desacordada.

Politraumatismo

Após o crime, uma patrulha da Brigada Militar (BM) foi acionada por sistema de rádio para comparecer ao Hospital Nossa Senhora da Oliveira. Motivo do alerta: uma pessoa havia sido conduzida à instituição em estado gravíssimo.

No boletim do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constava o registro da prestação de primeiros-socorros a um homem com quadro de hemorragia interna, fraturas – incluindo traumatismo craniano – e lesões generalizadas.

O seu quadro acabou se agravando, resultando em óbito 15 dias depois em um hospital de Caxias do Sul (Serra Gaúcha), para onde havia sido transferido. Ele era conhecido em Vacaria por morar na rua e sobreviver da coleta de material reciclável.

(Marcello Campos)

