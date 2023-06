Rio Grande do Sul Reunião entre o governador gaúcho e seus secretários define novas ações para minimizar o impacto dos temporais nas cidades mais atingidas

Por Redação O Sul | 19 de junho de 2023

Eduardo Leite utilizará recursos estaduais, além de buscar ajuda federal. (Foto: Mauricio Tonetto/Secom)

O governador gaúcho Eduardo Leite se reuniu com seus secretários, na noite dessa segunda-feira (19), para atualizar a situação e definir novas ações de apoio à população afetada pelo ciclone extratropical que atingiu o Rio Grande do Sul no final da semana passada. São 14 mortos, um desaparecido e mais de 7 mil pessoas desalojadas ou desabrigadas.

Avaliado como o desastre climático que mais causou perdas humanas na história recente do Estado, a catástrofe deixou um rastro de perdas humanas e destruição principalmente em diversas cidades. A maioria se localizam no Litoral Norte, Vale do Sinos e Vale do Paranhana.

As forças de segurança do Estado e a Defesa Civil Estadual têm atuado, nos últimos dias, com foco total no resgate e salvamento de pessoas e animais nos municípios atingidos e no apoio humanitário a quem ficou sem residência. Também são alvo de avaliação e obras emergenciais as estradas a escolas que sofreram danos.

“O momento é de organizar ações de restabelecimento das condições de moradia e estrutura para as famílias que perderam tudo”, ressaltou o chefe do Executivo. Para garantir maior agilidade aos trabalhos, ele determinou a criação de um grupo de trabalho envolvendo a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) e as secretarias de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), Fazenda (Sefaz) e de Assistência Social (SAS).

Esse grupo está incumbido, inclusive, de desenvolver uma política de apoio financeiro às famílias em situação de vulnerabilidade. A ideia é que o aporte extraordinário seja realizado por meio do cartão-cidadão, no qual já são depositados benefícios como o “Devolve ICMS”.

Em outro momento da reunião (realizada no Centro Administrativo do Estado, em Porto Alegre), Leite declarou que não permitirá que a situação caia no esquecimento após um momento de grande comoção:

“Nesta reunião distribuímos responsabilidades e estabelecemos prazos, porque não vamos deixar que se frustrem as expectativas dessas comunidades que foram atingidas e de toda a população gaúcha que acompanhou sensibilizada todo esse momento que acabamos de passar”.

Ele prosseguiu: “Vamos acompanhar ponto a ponto as necessidades estruturais das escolas, as vacinas que precisam ser providenciadas para aqueles que ficaram expostos nas enxurradas, pontes e estradas que precisam ser reconstruídas e o apoio financeiro para as famílias que perderam tudo”.

O titular da pasta de Logística e Transportes (Selt), Juvir Costella, relatou que já estão sendo providenciadas travessias para restabelecer, de forma emergencial, o acesso às localidades afetadas. Em paraleo, são avaliadas possíveis soluções para reconstrução de pontes e viadutos danificados.

Para os pequenos produtores rurais que perderam sua produção em razão dos temporais e de seus desdobramentos, também serão elaboradas estratégias de auxílio. Na lista consta o crédito facilitado.

Apoio federal

Eduardo Leite disse que o Estado buscará o apoio do governo federal, mas também empregará recursos próprios: “Vamos tomar as nossas próprias providências. O governo do Estado está ao lado dessas comunidades para que possam se recolocar de pé. Não vamos deixar ninguém para trás”.

“Vamos apoiar as pessoas que precisam remobiliar suas casas e também aquelas que perderam suas casas e vão precisar de novas moradias”, finalizou. “Tudo isso será organizado por nossa equipe.”

(Marcello Campos)

