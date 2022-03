Economia Começa mais uma leva de consulta e solicitação de saque do “dinheiro esquecido no banco” nesta segunda (14)

Por Redação O Sul | 12 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











Clientes podem fazer o agendamento do saque pela plataforma do Banco Central. (Foto: EBC)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A partir desta segunda-feira (14), começa mais uma leva de consulta e solicitação de saque do “dinheiro esquecido no banco”. Nesta fase, serão contemplados os clientes nascidos entre 1968 e 1983, ou empresas criadas neste período.

A consulta do valor a sacar e o agendamento do pagamento poderão ser feitos de 14 a 18 de março. A repescagem será no dia 19. Quem nasceu após 1983, terá de 21 a 25 de março para checar o valor e agendar o resgate, com repescagem no dia 26. De acordo com o Banco Central, o total estimado é de R$ 4 bilhões a serem pagos a pessoas físicas e jurídicas.

Aquele que perder a data, ou seja, deixar de acessar o site na semana determinada, deverá entrar novamente no site e solicitar um novo acesso a partir de 28 de março, independentemente da data de nascimento ou de criação da empresa. O BC esclarece que o cidadão ou empresa que perderem os prazos não precisam se preocupar. O direito a receber os recursos são definitivos e continuarão guardados pelas instituições financeiras até o correntista pedir o saque.

A consulta do valor e o pedido de resgate serão feitos pelo site valoresareceber.bcb.gov.br. Na página, será possível escolher o banco para o qual quer destinar os recursos, desde que tenha uma chave Pix cadastrada e seja um usuário da plataforma Gov.br, que centraliza serviços do governo federal.

Os valores solicitados por usuários que indicaram a chave Pix deverão ser devolvidos pelas instituições em até 12 dias úteis. Nos casos em que as instituições financeiras não tenham aderido a um acordo com o BC, será preciso informar os dados de contato no sistema e o meio de pagamento ou de transferência desejados.

Casos que podem gerar dinheiro a receber:

— contas corrente ou poupança encerradas com saldo disponível;

— tarifas cobradas indevidamente, desde que previstas em Termos de Compromisso assinados pelo banco com o BC;

— parcelas ou obrigações relativas a operações de crédito cobradas indevidamente, desde que previstas em Termos de Compromisso assinados pelo banco com o BC;

— cotas de capital e rateio de sobras líquidas de beneficiários de cooperativas de crédito; e

— recursos não procurados de grupos de consórcio encerrados.

É importante destacar que caso o saldo apareça zerado, é possível que na próxima fase de liberação de recursos, que começa em 2 de maio, apareçam valores a receber na pesquisa.

Golpe

Desde o início do programa, o BC tem pedido que os clientes fiquem atentos para não caírem em golpes: nunca clique em links suspeitos enviados por e-mail, SMS, WhatsApp ou Telegram, nem faça qualquer tipo de pagamento para ter acesso aos valores. Nem o BC, nem os bancos vão te pedir para fornecer dados pessoais, muito menos senhas, para liberar o dinheiro.

Como consultar

— Entre no site valoresareceber.bcb.gov.br.

— Informe CPF ou CNPJ.

— No caso de pessoas físicas, informe a data de nascimento; para as empresas, digite a data de abertura.

— Se houver valores a receber, o sistema informará uma data para que retorne ao site e solicitar o dinheiro disponível.

— Anote a data e o horário informados.

— No dia agendado, volte ao site e use seu login Gov.br para acessar o sistema, consultar e solicitar o resgate.

— Se perder a data, volte no dia informado para a repescagem na sua primeira consulta, das 4h às 24h.

— Essa nova data será um sábado de repescagem; caso não consiga resgatar, haverá nova chance, em 28 de março.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia