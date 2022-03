Esporte Neymar marca em vitória do Paris Saint-Germain sobre o Bordeaux, mas é vaiado ao lado de Messi

Por Redação O Sul | 13 de março de 2022

Brasileiro pode sair em breve do clube francês. (Foto: Divulgação/PSG)

O Paris Saint-Germain venceu o lanterna Bordeaux por 3 a 0 no domingo (13), pela 28ª rodada do Campeonato Francês, mas os torcedores presentes no estádio Parc des Princes mostraram que ainda estão indignados com a eliminação para o Real Madrid na Liga dos Campeões. Vaias foram ouvidas das arquibancadas desde o início da partida, com Neymar e Messi como principais alvos.

O craque argentino fez algumas boas jogadas e o brasileiro marcou o segundo gol do jogo, mas isso não foi o suficiente para calar as manifestações. Quando Neymar colocou a bola na rede, aliás, o estádio ficou dividido entre torcedores celebrando e outros vaiando. O resultado positivo conquistado em meio ao ambiente de tensão mantém o PSG na liderança do Francês, com 65 pontos. Já o Bordeaux continua na última posição, com 22.

Com sete títulos nas últimas nove edições da liga francesa, os torcedores do PSG vivem uma obsessão pela conquista da Liga dos Campeões, mas o desfecho tem sido sempre o drama de ver o time parar no meio do caminho. Diante de tanto investimento feito no clube, a reação a cada frustração se intensifica anualmente, tanto que, durante a semana passada, membros da torcida organizada pediram a cabeça de vários dirigentes do clube, inclusive do ex-jogador Leonardo e do presidente Nasser Al-Khelaïfi.

O clima hostil que seria enfrentado pelos jogadores no jogo do final de semana ficou claro no momento em que a escalação foi anunciada no telão. O único nome que arrancou aplausos unânimes da torcida foi o de Kylian Mbappé, autor do gol da vitória sobre o Real, no primeiro jogo das oitavas da Liga dos Campeões e do único gol na derrota por 3 a 1 na partida decisiva.

