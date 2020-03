Notas Capital Começa nesta sexta-feira a 23ª Festa da Cuca

Por Redação O Sul | 4 de março de 2020

A 23ª Kuchenfest (Festa da Cuca) mobiliza o município gaúcho de Rolante (Vale do Paranhana) a partir desta sexta-feira. Até domingo, são várias atividades destinadas a valorizar a cultura e as tradições alemãs dos colonizadores e enaltecer o produto culinário que é um dos símbolos da cidade. Em destaque, mais de 30 sabores doces e salgados, além da já tradicional cuca-surpresa, revelada no evento.

