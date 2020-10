| Começa nesta sexta-feira evento-teste voltado a síndicos

Por Redação O Sul | 16 de outubro de 2020

Em setembro, foi realizado um congresso para treinar os profissionais que trabalharão nas realizações pós-coronavírus. Foto: Divulgação/PMPA Em setembro, foi realizado um congresso para treinar os profissionais que trabalharão nas realizações pós-coronavírus. (Foto: Divulgação/PMPA) Foto: Divulgação/PMPA

A prefeitura autorizou a realização de mais um evento-teste na Capital, com início nesta sexta-feira (16). Depois de dois eventos voltados a profissionais do segmento, a liberação desta vez é para uma feira de negócios e um congresso destinados a síndicos e trabalhadores da área de condomínios. A 4ª SindExpo e o 1° Congresso Gaúcho AssosindicosRS ocorrerão simultaneamente até domingo (18), no Centro de Evento da Fiergs. As equipes da prefeitura acompanharão a montagem e a realização das atividades para verificar o cumprimento do regramento estabelecido.

A organização foi um pedido da AssosindicosRS (Associação dos Síndicos do Rio Grande do Sul). Após diversas reuniões entre o Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus e representantes do grupo, foram definidas as diretrizes e o protocolo a ser adotado.

Protocolo

Entre as medidas necessárias para a aprovação do evento-teste pela prefeitura estão, obrigatoriamente, a ocupação máxima de 500 participantes por dia de evento. Também está prevista duração máxima de quatro horas de atividades por turno, controle de acessos, aferição da temperatura, assentos marcados e sem revezamento, registro dos participantes para rastreabilidade, distanciamento interpessoal de pelo menos dois metros, consumo de alimentos exclusivamente no lugar marcado, uso de máscara e higienização do espaço.

Modelo

Em setembro, um congresso e um show foram realizados para treinar os profissionais que trabalharão nas realizações pós-coronavírus, servindo como ensaio para a adoção de normas e protocolos para garantir a saúde e segurança dos envolvidos nas organizações futuras.

